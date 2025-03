Un menor pandillero que confesó el asesinato de un joven dice ahora que no recuerda nada

Madrid, 12 mar (EFE).- Uno de los cinco menores de la banda Dominican Don't Play que fueron condenados por matar a un joven boxeador en 2021 en Madrid, y que confesó el crimen en su juicio, ha asegurado ahora, en el juicio a los mayores de edad acusados por el crimen, que no recuerda nada, lo que ha motivado que el fiscal haya solicitado que se deduzca falso testimonio contra él.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este miércoles el juicio con jurado a tres miembros de los Dominican Don't Play (DDP) acusados del asesinato a golpes y machetazos de Gabriel Kraus el 19 de agosto de 2021 en el barrio de Prosperidad de Madrid, y para los que la Fiscalía pide prisión permanente revisable por un delito de asesinato con pertenencia a banda criminal y tenencia ilícita de armas.

Los tres -Óscar B.V.S., alias ‘La Bestia’; José Luis B.S., ‘Joseo’, y Josué M.S.M., ‘Panda’, formaron parte presuntamente del grupo de ocho pandilleros -junto a cinco menores de edad ya juzgados y condenados por los hechos- que mataron a Gabriel después de que éste les dijera la palabra 'suwoop', identificativa del grupo rival de los Bloods.

En la sesión han declarado varios testigos, entre ellos el padre de Gabriel y uno de los cinco menores condenados por el crimen, conocido como Panter.

El fiscal ha comenzado a interrogar a este joven preguntándole por su pertenencia los DDP y su participación en el asesinato, que según ha recordado Panter confesó en el acuerdo de conformidad que alcanzó con la Fiscalía en 2023. Estos acuerdos siempre suponen aceptar los hechos para conseguir una rebaja en la pena solicitada.

"No recuerdo eso" o "yo no pertenezco a banda" han sido sus respuestas, ante las que el fiscal le ha leído los hechos probados en la sentencia que le condenó en 2023, cuando este joven tenía 16 años, insistiendo en si "no recuerda nada" o "está en blanco", a lo que el joven ha contestado que así era.

Ha afirmado que entonces tenía un abogado que le dijo que firmara al acuerdo pero él no entendió realmente lo que hacía, y ha asegurado que no conoce a ninguno de los tres acusados que se sientan ahora en el banquillo.

El fiscal ha incidido en que este joven "declaró una barbaridad de cosas" ante la Policía y ante la Fiscalía "contó con un detalle extraordinario lo que pasó", pero ahora "ha perdido la memoria".

Ante la insistencia del fiscal el joven le ha preguntado, desafiante: "yo tenía 16 años.. ¿no le han dicho cómo acabé en la Policía?".

Ante este actitud el fiscal ha solicitado que se deduzca falso testimonio por un delito de falso testimonio contra el testigo, ya que "es imposible esa ausencia absoluta de recuerdo de lo que pasó".

El jurado también ha escuchado el testimonio del padre de Gabriel, que ha contado a la Sala que su hijo era campeón de España de boxeo en peso ligero y tenia "un futuro muy grande", aunque desde que comenzó la pandemia no había podido viajar para ir a competir por ejemplo a Estados Unidos.

Ha asegurado que era un chico muy tímido, que entrenaba mucho y solo salía ocasionalmente el fin de semana, sin pertenecer a ninguna banda ni relacionarse con nadie de esos grupos.

Este hombre ha mostrado al jurado una foto de su hijo y ha asegurado que hubiera querido cambiarse por él: "Me gustaría haber muerto yo; moriría por él", ha dicho emocionado.

Ha reconocido que cuando supo que su hijo había muerto tuvo muchos sentimientos, sobre todo de dolor, y que también sintió venganza y pensó "en dar la misma medicina" a los responsables, incidiendo en que está muy afectado y la madre de Gabriel está peor.

Ha detallado que él trabajaba muy duro para darle un futuro a Gabriel, ya que el chico competía pero ganaba "muy poco", y que aquel día su hijo salió a una fiesta con unos amigos que sin embargo "cerraron la puerta y dejaron a Gabriel fuera solo". EFE