La CE concede 205 millones a Repsol para un almacén de CO₂ frente a la costa de Tarragona

Tarragona, 12 mar (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha aprobado la concesión de una ayuda de 205 millones de euros a Repsol para la construcción de un almacén de dióxido de carbono en el fondo marino, frente a la costa de Tarragona, denominado TarracoCO₂.

Se trata de uno de los 77 proyectos europeos de descarbonización industrial seleccionados para ser subvencionados con dinero del Fondo de Innovación de la Unión Europea, según recoge en su web la Comisión Europea.

TarraCO₂, que todavía está pendiente de un estudio de prospección del fondo marino para determinar su viabilidad, estaría ubicado a unos 45 kilómetros de la costa y, según la CE, podrá almacenar unos dos millones toneladas de CO₂ al año y tendrá una capacidad máxima de 54 millones de toneladas. Su entrada en funcionamiento está prevista, si todo sigue su curso, para febrero de 2031.

Los proyectos que recibirán esta subvención europea, ubicados en 18 países, "capturarán CO₂ y contribuirán con el 13 % del objetivo de la NZIA (Net-Zero Industry Act) de almacenar al menos 50 millones de toneladas de CO₂ al año procedentes de diversas fuentes difíciles de reducir en industrias de gran consumo de energía, como el cemento y la cal, las biorefinerías, los productos químicos y la conversión de residuos en energía», señala la Comisión Europea.

En el caso del proyecto de Repsol, destaca que "impulsará el desarrollo de un ecosistema CCUS (siglas en inglés de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono) en un área donde sectores como la producción de cemento y productos químicos emiten más de 6 Mtpa de emisiones de difícil reducción solo dentro de un radio de 120 kilómetros alrededor del centro industrial de Tarragona".

Además, TarraCO₂ "tiene el potencial de convertirse en un catalizador para el desarrollo de un Hub global de CO₂ con orígenes diversos, así como para la producción de combustibles sintéticos sin emisiones y la eliminación de carbono".

No obstante, la ejecución del proyecto está condicionada a su viabilidad técnica y económica, así como al marco regulador existente y Repsol podría renunciar a esta ayuda europea si finalmente decide no llevarlo a cabo. La compañía está pendiente de que el Gobierno le autorice el análisis del fondo marino donde está previsto para determinar si es posible o no.

En todo caso, la previsión de la Comisión Europea es que los proyectos seleccionados en esta convocatoria se pongan en marcha entre 2025 y 2031 y sirvan para reducir 397,6 millones de toneladas de emisiones de CO₂ durante los diez primeros años. Las subvenciones para estas iniciativas van desde 1,4 hasta 262 millones de euros. EFECOM

