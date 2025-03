Illa pide no frivolizar con la educación sexual: "Me guiaré por lo que digan los profesionales"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este miércoles que no se frivolice con la educación sexual en los colegios, y ha asegurado que, en este tema, se guiará "por lo que digan los profesionales".

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern de este miércoles, en respuesta a la intervención del líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, que se ha mostrado en contra de una moción aprobada recientemente en el Pleno para impartir educación sexual integral a partir de los 3 años.

"Toda la educación que pueda darse en cualquier ámbito en el que usted ha mencionado está adaptada a la situación, a la edad y al proceso de maduración de cada niño. Y yo con esto me guiaré por lo que digan los profesionales y los técnicos", ha dicho Illa.

"Impartir educación sexual a niños de 3 años yo no lo tolero. No puedo, lo siento. Me parece nauseabundo y siniestro. Los niños no son del Estado ni del gobierno. Los niños son de sus familias. Y cuando los entregan temporalmente al sistema educativo es para que adquieran unos conocimientos útiles para su vida, no para que les roben su infancia", ha lamentado Fernández.

Illa ha respondido que Fernández ha tomado un camino equivocado en su intervención, y ha alertado contra el "grave problema de pornografía y violencia", que ve necesario combatir enseñando y coeducando, en sus palabras.