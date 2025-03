El Gobierno trabaja para "maximizar" el uso de la red eléctrica para la industria

Madrid, 12 mar (EFECOM).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que el Gobierno trabaja para "maximizar" el uso de la red eléctrica existente para que pueda ser utilizada por la industria, a la par que planifica nuevas inversiones.

Preguntada en el Congreso por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal sobre las "rigideces legales" que hacen que no se use parte de la potencia eléctrica sobrante existente en vez de dársela a la industria, Aagesen ha apuntado que han implantado un sistema de garantías para el uso de la demanda, algo que antes no existía.

"Las garantías, que hemos puesto para todos los proyectos que han pedido acceso a la red de transporte, ya han aflorado nuevas capacidad de acceso a la red de transporte porque precisamente proyectos no han presentado las garantías en ese plazo que tenían", ha dicho.

"Es una forma clara y contundente de ver que esos proyectos no eran solventes", ha añadido Aagesen para explicar que con este mecanismo, si no se presentan estas garantías, esa capacidad vuelve a estar disponible en la red.

"Trabajaremos para mejorar", ha dicho la ministra, quien ha apuntado que es necesaria una regulación "más acompasada" a los tiempos de la transición energética y la reindustrialización del país.

Asimismo, ha señalado que han implantado algo tan "innovador" como concursos, tanto para la generación como para la demanda, para que los proyectos "extraordinarios y excelentes" lleguen al territorio.

Aagesen también ha señalado que se necesitan procesos de planificación más "ágiles" porque la transición se ha acelerado y se necesitan nuevas inversiones. EFECOM