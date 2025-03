98-74. El Valencia controla al Cluj y esquiva la trampa

Nacho Herrero

València, 12 mar (EFE).- El Valencia Basket esquivó este miércoles la trampa en forma de cruce a partido único que propone la Eurocopa en los cuartos de final y supo controlar al Cluj-Napoca, a ratos con inspiración y siempre con el control del rebote, para llegar a semifinales, en las que se medirá al Hapoel Tel Aviv, ya al mejor de tres choques.

El club valenciano tiene marcado en su hoja de ruta de la campaña la conquista de este torneo para asegurarse inaugurar el Roig Arena el próximo curso en la Euroliga, un objetivo que disparaba la presión para este choque. Su buen arranque y la calma que mostró para controlar al equipo rumano le evitaron sufrimientos.

El Valencia recuperó al dominicano Jean Montero, que se había perdido el último partido por un esguince de tobillo y aunque le costó entrar en el juego acabó por sumar. En cambio, el equipo rumano no pudo contar con De'shawn Stephens, una baja sensible que dio espacio al cubano Karel Guzmán para mostrarse, aunque no logró llenar el hueco del estadounidense.

Llegó el Valencia a una cita que podía arruinar su temporada con el lógico temor de que le atenazaran los nervios, "el vértigo" a quedar apeado en palabras de su técnico Pedro Martínez en la previa. Las posibles duda iniciales las espantaron, certeros y valientes, Brancou Badio y Jaime Pradilla con cuatro triples seguidos en apenas dos minutos y medio.

Dieron a los suyos impulso y una primera renta sobre la que trabajar. La rotación exterior valenciana ahogó a la primer línea rumana y apuntaló ese guión para un parcial de 13-4 que puso ya todo cuesta arriba para el Cluj (30-15, m.10).

Con su estrella Zavier Simpson aplacado por un continuo cambio de defensores, no encontraba el conjunto visitante la manera de abrir la sólida defensa local y se comió otro arreón. Con el rebote controlado, un atento Stefan Jovic encontró en Xabi López-Arostegui y en Semi Ojeleye nuevos anotadores.

Cuando la renta local se asomó al umbral de difícil retorno de los 25 puntos, un ataque de inspiración desde la línea de 6,75 rescató al Cluj. Cuatro triples seguidos, dos de ellos de Dennis Seeley Jr., hicieron que Pedro Martínez parara el partido, pero, espeso y con más botes que pases, el Valencia se tuvo que conformar con llegar al descanso con 17 puntos de renta (53-36, m.20).

El paso por los vestuarios no cambió el panorama y Guzmán ayudó a rebajar un poco más la renta local, que tocó los 13 puntos. Por primera vez, un atisbo de ansiedad apareció en la Fonteta, pero el control del rebote aseguró al Valencia posesiones para pasar el cuarto sin grandes daños.

Un par de triples de Montero y la extraña anulación de uno de Simpson sobre la bocina del cuarto ayudaron a mantener el choque bajo control (70-52, m.30) antes de que empezara al último parcial.

El despliegue de Mokoka, con triples desde las esquinas y rebotes, alimentó el sueño rumano y supuso una última prueba para el Valencia. Pero al Cluj le faltaron argumentos y la calma de Jovic y Chris Jones, algunos nuevos robos en primera línea y el empuje de la Fonteta fueron clave para que pasaran los minutos.

Al mismo tiempo que bajaba el cronómetro, lo hacía la esperanza del Cluj y a falta de cuatro minutos la perdió toda y dio paso a una cómoda victoria 'taronja' para sellar su pase a semifinales.

- Ficha técnica:

98.- Valencia Basket (30+23+17+28): Jones (14), Badio (6), Ojeleye (13), Pradilla (9), Costello (10) -cinco titular- Jovic (2), Montero (12), López-Arostegui (10), Puerto (6), Sestina (8) y Reuvers (8).

74.- Cluj-Napoca (15+21+16+22): Simpson (12), Salin (5), Seeley Jr. (9), Guzman (11), Hankins (12) -cinco titular- Mejeris (-), Orelik (11), Richard II (2) y Mokoka (12).

Árbitros: Ryzhyk (UKR), Panther (GER) y Lezcano (ARG). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa disputado en la Fonteta ante 6.722 espectadores. EFE