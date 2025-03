Roig: en la dana nos vimos desamparados, fallaron todas las administraciones públicas

Paterna (Valencia), 11 mar (EFE).- El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado que un millón de españoles, entre quienes se ha incluido, se sintieron "desamparados" el día después de la dana del 29 de octubre porque no se vio "ni agilidad en la respuesta ni coordinación" y falló la gestión de todas las administraciones públicas.

Roig ha sido preguntado en varias ocasiones por la gestión de la dana y la recuperación del tejido productivo durante la presentación de resultados de la compañía en 2024, así como por las peticiones de dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El empresario ha resaltado que ante la dana, "una catástrofe natural descomunal", muchos ciudadanos no vieron "ni agilidad en la respuesta ni coordinación" y ha subrayado que manifestado, "ha fallado" la gestión de "de todas las administraciones" públicas.

"Nadie nos esperábamos la dana y es muy difícil la reacción, pero para eso pagamos impuestos. Nos hemos sentido desamparados", ha manifestado.

Cuatro meses después, ha añadido, se ha comenzado la reconstrucción, aunque todavía se ven signos en la zona cero, pero lo peor es que no hay un plan conjunto de futuro y "lo único que hacen es pelearse entre las distintas administraciones".

Sobre las peticiones de dimisión de Mazón, Roig no ha querido pronunciarse: "Eso ya no me toca a mí, yo con Mercadona tengo bastante", ha indicado respecto a esta cuestión, para añadir, a preguntas de si le preocupa una crisis reputacional de la Comunitat Valenciana, que lo que le preocupa es "la crisis reputacional que ha sufrido España".

Roig ha recordado los cuatro primeros días fueron nefastos; "la gente que estaba (allí) lo que más recuerda es que parecía un desierto". "Y creían -ha continuado- que iba a venir gente y los únicos que aparecieron por allí (fuimos) algunas empresas que nos lanzamos y muchísimos voluntarios". EFE

