Octopus Energy España anticipa un "bache" en abril y mayo si no se aprueba el plan Moves

Madrid, 11 mar (EFECOM).- El consejero delegado de la comercializadora de energía e instaladora de sistemas de autoconsumo Octopus Energy España, Roberto Giner, cree que si no se renuevan las ayudas al vehículo eléctrico, el Plan Moves, el negocio de instalación puede sufrir un bache.

En un encuentro con medios este martes, Giner ha señalado que, por el momento, están notando una "tracción" en el mercado, dado que se ha vivido un mes de febrero de ventas "normal" porque había transacciones que se habían cerrado previamente.

El directivo ha añadido que sí anticipan que si no sale adelante el plan Moves, como tarde para abril, en ese mes y en mayo pueden sufrir un "bache", dado que, si no se compra un vehículo eléctrico, no se instala un cargador o una batería.

Giner ha explicado que Octopus Energy, compañía que nació en el Reino Unido en 2016 y desembarcó en España hace dos años, cerró 2024 con unos 300.000 clientes en nuestro país dentro de su actividad como comercializadora y esperan acabar este año con 600.000.

Respecto al autoconsumo, Giner ha explicado que se dirigen tanto al sector residencial como al empresarial, sobre todo a autónomos y pequeñas y medianas empresas, y en 2024 realizaron unas 5.200 instalaciones, frente a las 1.200 de 2023, unas cifras donde contabilizan tanto instalaciones, como baterías.

El directivo ha señalado que frente al fuerte repunte de instalaciones de autoconsumo en 2022 cuando se disparó el precio de la energía tras la invasión de Ucrania, actualmente el mercado se ha normalizado.

Octopus Energy desembarcó en España con una sede en Valencia, este martes ha inaugurado sus oficinas en Madrid y, según ha explicado su directivo, el objetivo de la compañía en España es continuar la senda de crecimiento.

Giner también ha apuntado, sobre la generación de energía, que tienen un par de proyectos en fase de desarrollo en España, de alrededor de 80 o 90 megavatios. EFECOM