Las jornadas The Best in Heritage convertirán Barcelona en el epicentro de la museología

Barcelona, 11 mar (EFE).- Barcelona se convertirá del 22 al 24 de octubre en el epicentro mundial de la museología y la gestión de patrimonio gracias a las jornadas 'The Best in Heritage', el acontecimiento de referencia mundial en este ámbito.

Por primera vez desde 2003, estas jornadas se celebran fuera de Dubrovnik (Croacia), la ciudad donde nacieron.

La cita acogerá unos 200 participantes provenientes de todo el mundo y se presentarán 42 proyectos culturales que ya han sido seleccionados, debido a que en 2024 recibieron premios nacionales e internacionales.

En la edición anterior participaron proyectos galardonados por la European Museum Academy, la Chinese Museums Association, el Consejo de Europa, la UNESCO o la American Alliance of Museums, entre otros.

Entre ellos, destaca la biblioteca pública barcelonesa Gabriel García Márquez, premiada como biblioteca pública del año 2023 por el IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Además de las ponencias, durante el último día se anunciarán los ganadores de los premios 'Project of Influence' a los mejores museos o proyectos de conservación y difusión del patrimonio cultural que se hayan presentado durante las jornadas.

Tanto las jornadas como los premios se dividen en dos categorías: Imagines, con proyectos relacionados con nuevas tecnologías y multimedia, y Best in Heritage, el programa central, que cuenta con proyectos de prestigio internacional.

Los ganadores de la edición de 2024 fueron 'StoryTrails' en la categoría Imagines y '23,5 Hrant Dink Site of Memory' en el Best in Heritage.

The Best in Heritage es una organización no gubernamental con sede en Zagreb, Croacia, dedicada a la promoción de la excelencia en los diferentes ámbitos profesionales de la gestión del patrimonio cultural. EFE

