El Valencia perdió en sus últimas dos visitas al Girona

Valencia, 11 mar (EFE).- El Valencia visita este sábado al Girona en la vigésima octava jornada de la Liga en el estadio de Montilivi, donde acumula dos derrotas en sus últimas visitas, con un último resultado de 2-1 en la pasada campaña.

El balance de encuentros entre el Valencia y el Girona en el estadio de Montilivi es de dos victorias para el equipo catalán y otras dos para el valenciano en las temporadas 2017-18 y 2018-19.

La última visita del conjunto valenciano a Montilivi fue en la jornada 15 de la pasada temporada, el 2 de diciembre de 2023, a la que el Valencia de Rubén Baraja llegaba noveno con 19 puntos mientras que el equipo de Míchel era segundo con 35 puntos.

En la primera parte no hubo grandes ocasiones. Los valencianistas mostraron una gran solidez defensiva y no dejaron espacio para un Girona que no remató ni una sola vez en la primera media hora por primera vez en lo que iba de temporada.

Justo antes del descanso, el equipo catalán tuvo su primera oportunidad, pero Mamardashvili respondió con solvencia para mantener el 0-0 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, el Girona volvió a intentarlo con un tiro de Aleix García que detuvo el meta georgiano y, cuando parecía que más apretaba el Girona, Hugo Duro adelantó al Valencia.

El delantero blanquinegro aprovechó un error en un pase atrás del equipo rival, avanzó metros y superó a Gazzaniga con un toque sutil en el minuto 56. El Valencia buscó el 0-2 con dos acciones de Foulquier en el 75 con un disparo de primeras buscando el palo largo que sacó el meta del Girona y un centro al área que no pudo rematar con claridad.

Pero el Girona apretó en los últimos minutos y Mamardashvili, que volvió a hacer una gran parada a un tiro a bocajarro de Stuani, ya no pudo hacer más. El delantero uruguayo consiguió marcó el gol del empate en el 82 al empujar un centro de Yan Couto y remontó el partido en el 88 para arrebatarle los tres puntos al Valencia en el tramo final.

Por parte de los locales jugaron Gazzaniga, Eric García, David López (Stuani), Blind, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Yangel Herrera (Pablo Torre) (Yan Couto), Iván Martín (Portu), Tsygankov, Savinho y Artem Dovbyk.

Por parte de los visitantes saltaron al césped Mamardashvili, Thierry Rendall, Cristhian Mosquera, Gabriel Paulista, Yarek (Jesús Vázquez), Papelu, Javi Guerra, Diego López (Sergi Canós) Foulquier (Amallah), Fran Pérez (Diakhaby) y Hugo Duro (Yaremchuk). EFE

