El Senado inicia los trámites de reforma de su Reglamento para obligar a Sánchez a acudir una vez al mes

El Senado ha comenzado los trámites para una nueva reforma de su Reglamento a petición del PP, que quiere incluir la obligación de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al menos a una sesión de control cada mes, así como limitar los tiempos de intervención del Ejecutivo y permitir llevar al Tribunal Constitucional el bloqueo del Congreso a sus proposiciones de ley.

La Mesa del Senado ha calificado este martes la iniciativa del PP y ha dado un plazo de 15 días para que los grupos presenten propuestas alternativas, según han comunicado a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.

Una vez transcurridos esos quince días, la reforma se debatirá en la Comisión de Reglamento, que preside el senador 'popular' Javier Arenas, donde los grupos tendrán más tiempo para proponer cambios en el texto, según han indicado las mismas fuentes.

La mayoría absoluta del PP en el Senado quiere reformar casi medio centenar de artículos del Reglamento de la Cámara Alta para, entre otras cosas, forzar al presidente del Gobierno a responder a las preguntas de los senadores como mínimo una vez al mes, salvo que se lo impidan motivos justificados.

Esta iniciativa del PP surge después de que se cumpla un año de la última vez que Sánchez acudió a una sesión de control del Senado. Fue el 12 de marzo de 2024 cuando el jefe del Ejecutivo se sometió por última y única vez al control de la Cámara Alta en lo que va de legislatura.

RAJOY TAMBIÉN ESTUVO "MÁS TIEMPO" SIN IR

Por su parte, el PSOE ha criticado que esa propuesta es "inconstitucional" y ha avisado que recurrirán al Tribunal Constitucional si el PP reforma para eso el Reglamento de la Cámara Alta.

El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado que Sánchez "no tiene ningún problema en comparecer" en el Senado, porque "lo ha hecho y lo va a seguir haciendo", recordando que cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, era senador en la pasada legislatura, el jefe del Ejecutivo tuvo varios "cara a cara" con él.

Espadas ha indicado que el presidente o ministros no pueden ir al Senado por problemas de agenda y ha reconocido que "se acumulan una serie de meses" sin la presencia de Sánchez, pero ha matizado que eso no quiere decir que no quiera acudir.

Al hilo, ha comentado en rueda de prensa que cuando gobernaba el PP con Mariano Rajoy, hay antecedentes de "no haber venido en meses y meses y meses, mucho más tiempo incluso".

También ha adelantado que el PSOE pedirán en la reforma del Reglamento universalizar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado.