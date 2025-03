Compromís acusa a Feijóo y Mazón de hacer cálculos políticos y no defender a la ciudadanía

Madrid, 11 mar (EFE).- La diputada de Compromís en el Congreso Águeda Micó ha acusado este martes al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de hacer cálculos políticos y no defender a la ciudadanía en su gestión por la dana.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Micó ha citado el "auto demoledor" de la jueza de Catarroja que, a su juicio, deja a Mazón en posición de tener que dimitir y convocar elecciones, algo que no va a hacer, según ha opinado la diputada.

"Sabemos que no va a pasar, le hemos visto decir que esto no va con él, que está preocupado en la recuperación y sus servicios jurídicos le dicen que no tiene que personarse" ante la justicia, ha afirmado.

Micó ha subrayado que Mazón y el Ejecutivo regional tenían "toda la información y la competencia" en emergencias para gestionar la dana, que dejó 225 muertos y 3 desaparecidos en la provincia, y no hicieron "lo que estaba en su mano".

"Feijóo tiene que decirle hoy mismo que se vaya a su casa y convoque elecciones, no pasará, están haciendo cálculos electorales y no protegen a los ciudadanos", ha incidido al tiempo que ha criticado al líder de los populares por "esconderse" y no visitar la comunidad autónoma.

Además ha llamado la atención sobre la situación política del Ayuntamiento de Valencia, donde el PP se ha quedado en minoría tras la salida de dos ediles de Vox, tras un caso de "corrupción durante esta legislatura".

"Esta es la situación del PP en Valencia", ha considerado.

Al PP, ha dicho, "le dan igual las víctimas mortales de la dana, hace cálculos políticos para ver en qué momento pueden matar a Mazón y conseguir que sus cálculos (políticos) sean los correctos".

Este jueves el Pleno del Congreso decidirá la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana. EFE

