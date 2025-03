Vega Gimeno: "Los éxitos tienen que venir acompañados de más apoyos a todos los niveles"

Rafael Peña

Ceuta, 10 mar (EFE).- Vega Gimeno, que el pasado verano logró la medalla de plata con el equipo español femenino de baloncesto 3x3 en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha valorado el "excelente momento" que atraviesa esta disciplina deportiva y ha destacado que los éxitos necesitan "estar acompañados" de más apoyo "a todos los niveles" para seguir creciendo.

Vega Gimeno Martínez (Valencia, 1991), en declaraciones a EFE en Ceuta, ciudad en la que ha estado este fin de semana para ofrecer una conferencia por el Día de la Mujer, intervenir en un curso y presenciar la tercera jornada de Liga Nacional 3x3 femenina, ha asegurado que "la salud del 3x3 en España es muy buena, pero lo fácil no es llegar sino mantenerse".

"Quiero pensar en que debemos seguir creciendo, dando pasos poco a poco pero firmes. Para ello necesitamos la ayuda de todos a nivel de medios e infraestructuras", ha apuntado la valenciana, que ha considerado que los últimos logros alcanzados, con la plata olímpica y el oro en el Europeo, "ha ayudado mucho a la visibilidad, se ha dado un paso más y, de hecho, en los Juegos fue la disciplina más vista, por delante incluso que Carlos Alcaraz, lo cual dice mucho".

"Pido más apoyos y que haya más valientes que pongan el 3x3 en la televisión para que nos puedan ver", ha afirmado Gimeno, quien ha añadido que este apoyo también se debe traducir en "conseguir la igualdad, la visibilidad, el reconocimiento y la conciliación".

"En los últimos años hemos mejorado, el baloncesto femenino está bastante reconocido pero todavía queda mucho camino por recorrer en temas como instalaciones, horarios, viajes o pequeñas cosas que significan mucho", ha relatado.

También ha reclamado una mayor presencia en los medios, sobre todo en la televisión, "para exponerte ante la gente, que te conozcan y que te puedan ver y luego decidan si les gusta o no. Es decir, que el público tenga la opción de ver deporte femenino en la tele y ver si se puede enganchar el público".

La plata olímpica, tras perder con Alemania en la final por 17-16, la conquistó el 5 de agosto junto a Sandra Ygueravide (Valencia, 1984), Juana Camilión (Mar del Plata, Argentina, 1999) y Gracia Alonso (Bilbao, 1992).

"La plata no me ha cambiado gran cosa en mi día a día pero sí es verdad que lograr esa medalla es alcanzar un sueño que no se iba a cumplir y me da mucha tranquilidad en la etapa final de mi carrera ya que retirarte con una medalla olímpica es para estar agradecida, además de tener esa paz mental de que hemos peleado mucho y lo hemos merecido", ha comentado.

"El segundo puesto en París 2024 ha llevado muchísimo trabajo detrás, de hecho nos quedamos fuera de Tokio 2020 por un tiro en la prórroga en los últimos segundos, lo cual fue muy doloroso, y a partir de ahí nos enfocamos en París, entrenamos mucho, nos unimos y creo que el deporte nos lo debía de alguna manera", ha desvelado.

El verano culminó con el triunfo en el Europeo, tras derrotar en la final a Francia (19-11) en un torneo disputado en Viena entre el 22 y el 25 de agosto. "Hicimos un gran campeonato, ganamos con bastante solvencia e incluso en la final. Íbamos con esa presión de los Juegos pero lo llevamos muy bien", ha comentado.

Vega Gimeno se ha referido a la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ha matizado que "está muy lejos", que va "poco a poco" y que, pese a que ahora se encuentra "muy bien", e irá "midiendo sensaciones".

Ha precisado al respecto que el combinado nacional ha tenido que cambiar de jugadoras "porque están jugando el 5x5, ahora hay una Copa de la Reina y algunas no pueden venir, pero se puede cambiar y mantener el nivel", ha asegurado.

La jugadora, de 1,85 metros de estatura, piensa ya en los próximos días cuando llega el siguiente reto. "Vamos a Tailandia con la selección para participar en la Copa de Campeones, que es una competición nueva de la FIBA, donde compiten los campeones de todos los continentes, de ahí que será complicado y duro".

La valenciana, que logró varias medallas con las categorías inferiores de España desde sub'16 a sub'20, afrontará luego, a finales de junio, el Mundial y en septiembre el Europeo. "Será un verano importante con buenas expectativas pero está muy complicado porque hemos cambiado las jugadoras. La espina que nos queda es el Mundial donde nos gustaría lograr la medalla", ha insistido.

Exalero del Rivas Ecópolis, el CB Islas Canarias, el Pañol de Argentina o el Casademont Zaragoza, entre otros clubes, tiene claro que en la actualidad hay muchos países con departamentos específicos de 3x3.

"Alemania es la que mejor trabaja y luego hay otros países que lo están haciendo muy bien como Paises Bajos, Francia o Polonia. Nosotros no tenemos ese departamento y espero que la Federación Española mejore porque es necesario, por lo que debemos ponernos las pilas para estar a ese nivel", ha declarado.

Con tres Copas de la Reina en su palmarés -dos con el Rivas Ecopolis y una con el Casademont Zaragoza- tiene claro que no echa de menos el baloncesto tradicional del cinco contra cinco.

"Ni un poco. Estoy viendo partidos pero mi decisión estuvo bien tomada", ha comentado la valenciana, quien recomienda el 3x3 porque es una disciplina "muy de actualidad, no estás dos horas delante de la tele sino veinte minutos como máximo, es muy dinámico y atractivo para el espectador, y luego engancha. Hay que disfrutar haciendo lo que haces". EFE

(foto)