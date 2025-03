Temas del día de EFE España del lunes 10 de marzo de 2025

GUERRA UCRANIA

Madrid - La propuesta de aumentar el gasto en Defensa y el papel que jugará España en una futura paz en Ucrania centran el debate político esta semana que tendrá su punto culminante a partir del jueves con las reuniones que mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los líderes de todos los partidos salvo Vox, y entre las reticencias de algunos de sus socios parlamentarios.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno central y el de Canarias se reúnen para abordar la financiación de la acogida de menores migrantes entre comunidades una semana después del pacto entre el PSOE y Junts sobre la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, lo que podría acercar a la formación independentista a apoyar con sus votos el traslado de los jóvenes.

- A las 12:00 horas

LEY AMNISTÍA

Madrid - El Tribunal Supremo celebra una vista pública para revisar los recursos del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y LLuis Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía en relación al delito de malversación.

- A las 10:30 horas

JUICIO GÜRTEL

Madrid - La Audiencia Nacional celebra la tercera jornada del penúltimo juicio del caso Gürtel, que sienta en el banquillo a 19 acusados por presuntas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a cambio de comisiones hace ya más de dos décadas, con la declaración del único acusado que no ha rconocido los hechos.

- A las 10:00 horas

PARTIDOS VOX

València - La decisión de la edil de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero de pedir la baja voluntaria de militancia solo unos días después de que el partido expulsara a otro edil, Juanma Badenas, por presuntas irregularidades en una adjudicación, abre una nueva crisis en Vox y obligará a acometer una nueva reestructuración del Gobierno local de la popular María José Catalá.

- Rueda de prensa de Herrero a las 12:00 horas

BORRASCA JANA

Madrid - La borrasca atlántica de alto impacto Jana empieza este lunes a perder intensidad, aunque las precipitaciones continuarán siendo generalizadas en toda la península, pero el temporal se disipará a partir del martes, cuando comenzarán a aumentar la estabilidad y a remitir las lluvias.

VÍCTIMAS TERRORISMO

Madrid - Acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, instituido en recuerdo del mayor atentado terrorista en suelo europeo cometido en Madrid el 11 de marzo de 2004, en un acto en el que se entregarán reconocimientos a título póstumo a Iván Illarramendi y Maya Villalobo, asesinados en los atentados cometidos por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

- A las 12:00 horas

CRISIS VIVIENDA

Madrid - Las donaciones de viviendas registraron en 2024 su segunda mayor cifra en un contexto de dificultades de acceder a una de ellas, especialmente entre los más jóvenes, mientras que las heredadas rozaron los máximos de la pandemia ante el envejecimiento de la población.

EMPLEADAS HOGAR

Madrid - El régimen especial de empleadas del hogar registra en los últimos años un descenso continuo, hasta tocar en enero mínimos históricos con poco más de 350.000 afiliadas, en un contexto de creación de empleo que lleva a muchas trabajadoras a cambiar de actividad para intentar mejorar sus condiciones.

BECAS ERASMUS+

Madrid - El importe de las becas de movilidad Erasmus+ crece en 2025 pero existen grandes diferencias en la ayuda que reciben los estudiantes según la comunidad autónoma en la que viven, ya que la financiación de la beca depende del presupuesto de cada región y de los criterios que decida aplicar para su adjudicación.

- A las 10:30 horas, presentación del la VI Edición del Observatorio de Cofinanciación de Becas Erasmus+

PANDEMIA ANIVERSARIO

Madrid - Hacer la compra sale ahora un 34 % más caro que hace cinco años, cuando los supermercados vivieron una avalancha de ciudadanos que atisbaban ya el confinamiento derivado de la pandemia y convirtieron el papel higiénico en un símbolo del acopio. Desde entonces, la situación ha dado un giro y los consumidores apuestan por un control del gasto.

Madrid - Cinco años después de la pandemia, la moda sigue noqueada, "vive un momento complicado", el consumidor se ha dado cuenta de que la vida puede cambiar en unos instantes y prefiere invertir su dinero en experiencias de ocio y renovar su armario con ropa barata o de segunda mano. Carmen Martín.

CINE RODAJES

Madrid - La industria cinematográfica española se ha profesionalizado de manera ostensible durante los últimos diez años, como demuestran los incrementos de empresas dedicadas a la producción y de las oficinas habilitadas por las administraciones para impulsar los rodajes y que haya más localizaciones, un mapa diverso en el que, no obstante, el puente Madrid-Barcelona funciona como motor. Por Ángel Alonso Giménez.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- ESPAÑA CANADÁ.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe a la presidenta del Senado de Canadá, Raymonde Gagné. Senado.

09:30h.- Madrid.- GOBIERNO PARTIDOS.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside el Comité de Dirección del PP de Madrid. Sede regional del Partido Popular. Calle Génova 13.

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa telemática para tratar distintos temas de actualidad política. (Texto)

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Rueda de prensa posterior de la portavoz Esther Peña. C/Ferraz, 70. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, y la eurodiputada Isa Serra, comparecen en rueda de prensa. C/Francisco Villaespesa, 18. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Pamplona.- ABERRI EGUNA.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, comparece ante los medios para presentar el Aberri Eguna de EH Bildu del 2025. Caballo Blanco. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité de Dirección del partido. Génova 13. (Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- COMISIÓN CIS.- El politólogo, sociólogo y analista estadístico José Ramón Lorente Ferrer comparece en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA SINGAPUR.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe al presidente de la Corte de Mediación de Singapur, George Lim. Senado.

12:00h.- València.- PARTIDOS VOX.- La edil de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero comparece en rueda de prensa para explicar su decisión de pedir la baja voluntaria de militancia. Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de Vox tras su Comité de Acción. C/Bambú. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, comparece en rueda de prensa Espacio Rastro. San Cayetano, 3. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, asiste al acto 'Dictaduras en España y Portugal. 8M Democracia y Feminismo'. Congreso de los Diputados. (Foto)

18:30h.- Murcia.- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, intervienen en el acto ‘Más España, Más Europa. Mirando al futuro de la Educación’, acto previo a la XXVII Intermunicipal del PP. Hotel Murcia Rincón de Pepe. Calle Apóstoles, 34. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- COSTES LABORALES.- El INE publica el Índice de Coste Laboral Armonizado del cuarto trimestre de 2024. (Texto)

09:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios colectivos relativa al mes pasado. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SECTOR INFRAESTRUCTURAS.- Seopan, asociación que aglutina a grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, hace balance de 2024 y presenta sus previsiones para 2025. C/Diego de León, 50.

10:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, participa en una nueva sesión de los encuentros organizados por EY 'Looking at the Future'.

10:00h.- Madrid.- REPSOL VILLAREJO.- Continúa el juicio por la relación entre Repsol y CaixaBank con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez, s/n.

10:00h.- Barcelona.- EMPRESAS GLOVO.- Varios inspectores de Trabajo declaran como testigos ante el juez que investiga al consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, a raíz de una denuncia de la Fiscalía que lea cusa de emplear a falsos autónomos. Juzgado de instrucción número 31. Ciudad de la Justicia. (Texto)

10:15h.- Barcelona.- MANGO RESULTADOS.- El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, presenta resultados financieros del ejercicio 2024. Via Augusta 10, Palau Solità i Plegamans. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- AGRICULTURA SEGUROS.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas mantiene una reunión con la presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), Mirenchu del Valle. Sede del Ministerio.

11:00h.- Valencia.- DANA INDEMNIZACIONES.- El presidente del Consorcio de Compensación de Seguros y director general de Seguros del Ministerio de Economía, José Antonio Fernández de Pinto, y la directora general del Consorcio, Flavia Rodríguez Ponga, informan de las acciones desarrolladas tras la dana del 29 de octubre. Delegación del Gobierno, plaza del Temple, 1. (Texto)

11:30h.- Madrid.- GOBIERNO TRANSPARENCIA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con una delegación de la Alianza por el Gobierno Abierto, encabezada por su copresidenta, Cielo Magno. Sede del Ministerio. (Texto)

14:00h.- Madrid.- INDUSTRIA CESUR.- El ministro de Industria, Jordi Hereu se reúne con representantes de la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR). Club Financiero Génova.

16:00h.- Madrid.- SENADO TRANSPORTES.- La Comisión de Transportes del Senado debate y vota, entre otras mociones, una del PP sobre la ejecución de la autovía de La Mariña en Lugo, otra del PSOE sobre el suministro eléctrico a buques desde tierra en el puerto de Las Palmas, otra del PP sobre la conectividad aérea entre Menorca y Madrid y otra de ERC para instar al Gobierno a un tercer carril en la autopista AP-7 a su paso por Vandellós. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto)

16:30h.- Madrid.- IFEMA EXPOHIP.- El ministro de Industria, Jordi Hereu visita la feria HIP-Horeca Professional Expo, evento profesional de innovación en hostelería, en IFEMA Madrid.

17:00h.- Madrid.- VIVIENDA ARQUITECTURA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez participa en la mesa redonda 'La arquitectura como política de cambio social y de igualdad. La Casa de la Arquitectura.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- San Sebastián.- VIOLENCIA SEXUAL.- Juicio contra un monitor de surf acusado de agredir sexualmente a once menores que fueron alumnos suyos entre 2011 y 2021. Audiencia de Gipuzkoa. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- JUICIO RESIDENCIA.- El juicio contra los responsables de una residencia acusados de tener a una veintena de ancianos desnutridos y sucios entra en la recta final. Audiencia de Barcelona. (Texto)

09:30h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La Delegación del Gobierno en Madrid homenajea a las víctimas del 11M con la exposición permanente de un cuadro cedido por la Asociación 11M Afectados Terrorismo, en un acto al que acuden las portavoces de Más Madrid y el PSOE en el Ayuntamiento, Rita Maestre y Reyes Maroto. Calle Miguel Ángel, 24. (Texto)

09:30h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CATALUÑA.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Al término del encuentro la secretaria general del PP, Cuca Gamarra comparece en rueda de prensa. Congreso de los Diputados. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO GÜRTEL.- La Audiencia Nacional celebra la tercera jornada del penúltimo juicio del caso Gürtel, que sienta en el banquillo a 19 acusados por presuntas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a cambio de comisiones de hace ya más de dos décadas, con la declaración del único acusado que no ha confesado los hechos, tras el que comparecerán testigos. C/ Génova. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- FRAUDE HIDROCARBUROS.- El socio del empresario Víctor de Aldama, Claudio Rivas, comparece como investigado en la Audiencia Nacional por otro fraude en el sector de hidrocarburos, anterior al caso en el que fue encarcelado junto a Aldama y posteriormente puesto en libertad. Calle García Gutiérrez s/n.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CRIPTOMONEDAS ESTAFA.- La Audiencia Nacional comienza el juicio del caso Arbistar, en el que la Fiscalía solicita 29 años de cárcel para Santiago Fuentes Jover, acusado de haber defraudado 1.902 millones de euros en una estafa piramidal a más de 32.000 inversores en criptomonedas. C/ Límite s/n. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- BANDAS JUVENILES.- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el juicio con jurado a tres presuntos miembros de Dominican Don't Play (DDT) acusados del asesinato de un joven de una banda rival al que propinaron golpes, cuchilladas y machetazos por todo el cuerpo el 19 de agosto de 2021, para quienes la Fiscalía pide prisión permanente revisable. C/ Santiago de Compostela, 96. (Texto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles preside el acto de imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a la doble medallista olímpica María Pérez García. Cuartel General de Tierra. A las 12:30h preside el acto de entrega del 'XII Premio Soldado Idoia Rodríguez', en la sede del Ministerio.

10:30h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El Tribunal Supremo celebra una vista pública para revisar los recursos del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y LLuis Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía. (Texto)(Foto)

11:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El CGPJ presenta 'on line' un estudio sobre las causas de la baja concurrencia de las juezas y magistradas a cargos discrecionales.

12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo Museo Arqueológico. C/ Serrano, 13. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece en la comisión de Interior del Congreso para dar cuenta de las líneas generales de su departamento y responder a preguntas de los grupos, como las formuladas por el PP para que aclare las supuestas filtraciones a la trama del caso Koldo de la investigación que estaba realizando este cuerpo. Congreso. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por la Fundación Rodolfo Benito, en el que se entregan sus XXI Premios Anuales, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD IMIGRACIÓN.- La secretaría de Estado de Migraciones celebra el coloquio “Mujeres refugiadas y empleo: un camino hacia el empoderamiento”. C/José Abascal, 39.

10:30h.- Madrid.- BECAS ERASMUS+.- Presentación del la VI Edición del Observatorio de Cofinanciación de Becas Erasmus+. Consejo de la Juventud de España. C/ Montera, 24. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PANDEMIA RESIDENCIAS.- El Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps) unas de las patronales de residencias analiza los cambios en los centros y en los Servicios Sociales tras cinco años del inicio de la covid. C/Juan Bravo, 6.

12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene un encuentro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Sede del Ministerio. Cobertura oficial. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00.- Madrid.- ENERGÍA ESTUDIANTES.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen mantiene un encuentro con el grupo de estudiantes 'Efigy Girls', iniciativa para fomentar el talento femenino en el ámbito de la energía. Secretaría de Estado de Energía. Cobertura gráfica.

12:00h.- Madrid.- CSIC EMPRESAS.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el acto "Emprendimiento científico: Catálogo e impacto de las 'spin-off' del CSIC". Sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

12:00h.- Madrid.- SANIDAD GOBIERNO.- La ministra de Sanidad, Mónica García se reúne con representantes de la Sociedad Española de Medicina Interna, a las 13:00h con miembros de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y a las 17:00h con miembros de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS). Sede del Ministerio.

12:30h.- Madrid.- CIENCIA INVESTIGACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz se reúne con el profesor Joan Monrás, en el marco del ciclo de reuniones con investigadores 'Cafés con la Ciencia', en la sede del Ministerio.

12:30h.- Madrid.- MUJER MEDIOAMBIENTE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en el acto ‘La mujer en la Transición Ecológica’. Salón de actos de la Secretaría de Estado de Energía.

13:00h.- València.- FALLAS VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, presenta la programación y la campaña de Fallas 2025, que este año tiene por lema ‘Fallerisme. L’Art de fer Falla’. Diputación, plaza de Manises, 4. (Texto)

16:00h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francis Candil; el presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, y la directora de la Fundación Disa, Sara Mateos, presentan Nexo, proyecto que permitirá a medio centenar de menores migrantes no acompañados integrarse en la escuela de baloncesto del club. Pabellón de la Vega de San José. C/ Córdoba, 31 A. (Texto) (Foto)

17:45h.- Blanes (Girona).- VIOLENCIA MACHISTA.- El alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha convocado un minuto de silencio tras el asesinato de una mujer presuntamente a menos de su pareja en el municipio. Ayuntamiento de Blanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Asociación Somos Más organiza la conferencia "Te haré la vida imposible: Cómo sobrevivir cuando la violencia machista psicológica y vicaria se entrecruzan", que contará con el testimonio de Nanda Santana, periodista y autora del libro-testimonio homónimo. Centro Joaquín Roncal.

20:30.- Madrid.- DIA MUJER.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska asiste a la recepción que ofrece la embajadora de la República Francesa en España con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, en la sede de la Embajada.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- PERIODISMO MUSICAL.- I Congreso de Periodismo Musical, que abordará cuestiones como la precariedad del sector, el surgimiento de nuevos perfiles y plataformas o los problemas para abordar la sobreoferta informativa. Sede de AIE. C/ Torrelara, 8.

10:30h.- Barcelona.- XAVIER BOSCH.- El escritor Xavier Bosch habla de su nueva novela 'Diagonal Manhattan'. Hotel Seventy. C/ Còrsega 344. (Texto) (Foto)

11:00h.- Alicante.- PREMIO AZORÍN.- Presentación de las diez obras finalistas del ‘Premio Azorín de Novela 2025’, dotado con 45.000 euros y que se falla el próximo 13 de marzo. Auditorio de la Diputación de Alicante. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- LABORDETA ANIVERSARIO.- El colegio público zaragozano José Antonio Labordeta celebra un acto en recuerdo al político y cantautor aragonés en coincidencia con la fecha en la que habría cumplido 90 años. CEIP José Antonio Labordeta. C/Pedro Saputo, 7.

11:00h.- Avilés.- CENTRO NIEMEYER.- El director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, presenta en rueda de prensa la programación de escenAviles del segundo trimestre que tendrá por escenarios el Teatro Palacio Valdés y el propio centro. Centro Niemeyer. (Texto)

12:00h.- Bilbao.- ÓPERA TOSCA.- El proyecto Ópera Garage presenta Tosca. En Bilbao Arena. (Texto)

12:00h.- Madrid.- SAMANTHA SCHWEBLIN.- La escritora argentina Samantha Schweblin, que ha sido dos veces finalista al Booker Internacional, presenta en rueda de prensa su nuevo libro de relatos, 'El buen mal' (Seix Barral). Biblioteca Eugenio Trías.

12:30h.- Granada.- FESTIVAL GRANADA.- La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, presenta el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Carmen de los Mártires.

18:00h.- Madrid.- GOBIERNO CINE.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene un encuentro con el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite. Real Casa de Correos.

18:30h.- Madrid.- EUROVISIÓN 2025.- Presentación para prensa de la versión definitiva de 'Esa diva', de Melody, con la que la artista acudirá a Eurovisión 2025. Sala Equis

19:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- La sede del Instituto Cervantes en Madrid celebra el Día de la Cultura Palestina con un homenaje que contará con baile tradicional y un recital poético a cargo de mujeres gazatíes. En el acto intervendrán el director del Cervantes, Luis García Montero, y el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Asiste la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Se otorgará un premio a la traductora y catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, Luz González. Instituto Cervantes. (Texto)(Foto)

20:30h.- Madrid.- PREMIOS CINE.- Los premios de la Unión de actores y actrices celebran su 33 edición, una gala en la que se entregará el premio 'A toda una vida' a Ana Belén. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Teatro Circo Price. Entrada por Sebastián Elcano, 25. (Texto) (Foto) (Vídeo)

