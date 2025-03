Jordi Sevilla: "Lo que está en cuestión no es la izquierda y la derecha, es la democracia"

Logroño, 10 mar (EFE).- El exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla ha asegurado este lunes que "los tiempos nuevos requieren pactos porque lo que está en cuestión no es la izquierda y la derecha, es la democracia", que es "el mejor sistema posible".

Sevilla, ministro del Gobierno socialista entre 2004 y 2007, ha presentado en Madrid el monográfico de Nueva Revista ‘Pactos II: Divergencias’, elaborado por la Fundación Felipe González y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), de la que es presidente de su Consejo Social.

"El cambio de paradigma mundial debería llevar a los demócratas a defender su convivencia; debemos defender lo que tenemos en común; ver al otro como un adversario, pero no como un enemigo", ha añadido Sevilla en una nota de UNIR.

Ha incidido en que "este cambio de paradigma que se está produciendo a nivel mundial tiene que llevar a todos los países a plantearse la polarización en la que nos estamos instalando" y cree que "están en juego los valores de Occidente”.

También se ha referido a que existe una diferencia fundamental entre los demócratas y quienes sustentan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes "no creen en los valores de la Ilustración: el pensamiento de que todos los seres humanos podemos ganar mucho si cooperamos, frente a esa visión de suma cero de nosotros contra ellos, que no está dispuesta a compartir nada con los que no piensan igual”.

“Esto ha ocurrido porque no hemos sido suficientemente demócratas y si no lo entendemos, seguiremos alimentando a quienes no quieren la democracia”, ha señalado Sevilla, quien ha defendido el valor de los pactos para alcanzar soluciones a los problemas que preocupan a la sociedad. EFE