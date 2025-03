IU pide una reunión de los partidos de Sumar y defenderá el rechazo al gasto militar como posición común

Izquierda Unida ha pedido este lunes una reunión con el resto de partidos de la coalición Sumar, donde defenderá el rechazo a elevar el gasto militar como posición común del grupo plurinacional, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya comprometido a acelerar el aumento en defensa hasta el 2% del PIB para antes del año 2029.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa su coordinador federal, Antonio Maíllo, en la que ha confirmado que su formación "ya se ha puesto en contacto" con el resto de grupos de Sumar, solicitando "formalmente" la reunión de la mesa de partidos para abordar una postura conjunta sobre el gasto militar.

"Izquierda Unida ya se ha puesto en contacto y ha solicitado formalmente la reunión de la mesa de partidos, que confiamos que tenga lugar esta semana y, desde luego, antes de la ronda con los grupos que tiene el presidente Sánchez el próximo jueves", ha declarado, señalando que está "convencido" de que "lograrán una posición común".

Maíllo ha indicado que IU escuchará las opiniones de cada partido de Sumar --sobre las que "no" valorará hasta "conocerlas concretamente"-- y se posicionará en base a esa reunión, si bien ha remarcado que su postura es clara y sigue siendo la misma: "No estamos de acuerdo ni con más gastos militares ni con envío de tropas, la paz no se gestiona ni se alcanza con una espiral belicista de gasto militar".

OPTIMISTA ANTE LAS PALABRAS DE YOLANDA DÍAZ

Preguntado sobre cuánto margen de maniobra tiene IU para negociar y si estarían dispuestos a ceder algo, Maíllo ha expresado que se muestra "optimista" puesto que está convencido de que van a llegar a un acuerdo, asegurando así que las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, van en sintonía con sus tesis.

"Las declaraciones que he conocido de Yolanda Díaz el pasado mes de febrero, precisamente resistiéndose y oponiéndose al aumento de gastos militares, están en una línea que es perfectamente coincidente con lo que plantea Izquierda Unida. Así que, sobre esa base es sobre la que nosotros vamos a construir", ha sentenciado.

Cuestionado también por si en la mesa de partidos van a fijar una posición en cuanto al acuerdo de PSOE y Junts para delegar competencias de migración a Cataluña, Maíllo ha indicado que "no" cree que ahora sea "urgente marcar posición", si bien está "convencido" de que se llegará a un acuerdo al respecto.

MOVILIZACIONES EN CONTRA DEL REARME EN LA UE

El político andaluz ha anunciado que IU va a proponer una campaña de movilización a través de un despliegue territorial por las comunidades autónomas frente al rearme en la Unión Europea, con un fin pacifista para "conectar con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad española que está cansada y agotada de la dinámica belicista".

"No compartimos la aportación de hasta el 5% del PIB para gastos militares, que es lo que supondría la propuesta de 800.000 millones de euros propuesta por la Comisión Europea, y, entre otras cosas, porque esa propuesta tendría consecuencias económicas", ha remarcado, incidiendo en que se trata de una inversión "desmedida" y desorbitada" que tendría "consecuencias" en términos presupuestarios y de política social.