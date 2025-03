El Consejo de Estado avala que Sánchez no acuda a la comisión en la Asamblea de Madrid sobre Begoña Gómez

El Consejo de Estado ha dictado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene que acudir en calidad de esposo a la comisión de investigación que trata de aclarar en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con su mujer, Begoña Gómez.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Cámara de Vallecas, que han aclarado que el texto que llegado a la institución en la mañana de este lunes. El mismo insiste en la doctrina del máximo órgano consultivo, que ya había señalado anteriormente que las cámaras de rendición de cuentas del presidente eran el Congreso y el Senado.

Ya había antecedentes de presidentes que no había acudido a comisiones en parlamentos regionales, como fue el caso del expresidente Mariano Rajoy en Cataluña.

"NO PUEDE CONTROLAR LA ACTUACIÓN" DEL PRESIDENTE

"No puede controlar la actuación del presidente del Gobierno de la nación en dicho asunto ni requerirle para que comparezca en su condición de tal o como cónyuge de la codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid", afirma el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Entiende que "desde el punto de vista objetivo" la citada comisión "carece de potestad" de controlar a Sánchez porque la investigación de estos hechos y la exigencia de responsabilidades políticas corresponde a las Cortes Generales.

Por otra parte, en el campo subjetivo "carece de potestad para requerir la comparecencia" del presidente en su calidad de mandatario nacional o como esposo de Gómez. Comprende que la obligación se limitaría a los miembros del Consejo de Gobierno, de las autoridades y de los funcionarios de la Comunidad de Madrid.

"A las demás personas que no reúnan tal condición únicamente cabe cursarles una invitación de comparecencia que no genera una obligación para el invitado ni, en caso de no ser atendida, debe producir consecuencias jurídicas de ninguna clase", añade el dictamen.

CIERRE DE LA COMISIÓN BEGOÑA GÓMEZ

Esta era el último asunto pendiente de la comisión de investigación que concluyó el pasado febrero sus comparecencias, pero suspendió la última sesión en la que estaba llamado el presidente del Gobierno hasta conocer el dictamen. Ahora solo queda elaborar el dictamen de la comisión que previsiblemente el PP elevará a Fiscalía.

Vox había insistido desde hace meses en la importancia de que el Consejo de Estado se pronunciase, al entender que al ser llamado en calidad de marido de la investigada sí que podría tener la obligación de acudir.