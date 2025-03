Controladas y obligadas a prostituirse las 24 horas las víctimas de trata de Coruña

A Coruña, 10 mar (EFE).- Las mujeres obligadas a prostituirse en Narón (A Coruña) eran controladas durante 24 horas, en las que tenían que estar disponibles para sumar dinero y hacer frente a las deudas de 6.000 euros que adquirían con la organización cuando las traían de Latinoamérica, según han relatado agentes de la Policía Nacional este lunes.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este lunes la segunda sesión del proceso contra un matrimonio, la hija de ambos y una cuñada por un caso de supuesta trata de seres humanos, en el que la Fiscalía pide penas de hasta 101 años.

Los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación han explicado lo que ocurría "estaba perfectamente estructurado por la organización criminal" que captaba a las mujeres en Latinoamérica en "entornos muy humildes" y situación desesperada.

A las mujeres se les compraban pasajes de ida y vuelta a España -aunque el regreso nunca se utilizaba y solo se adquiría para justificar el turismo en frontera-, y se les imponía una deuda de 6.000 euros.

Mientras las obligaban a conseguir dinero para pagar esa deuda, eran sometidas a vigilancia permanente y les daban veinte euros cada dos días para comer, al tiempo que las obligaban a hacer "hasta treinta pases diarios", lo que una agente de Policía ha calificado como "una barbaridad".

Vivían en "condiciones higiénicas lamentables" mientras estaban "vigiladas y controladas" y se les obligaba a prostituirse sin poder rechazar ninguna petición de los puteros, así como a vender sustancias estupefacientes si estos lo requerían.

El pasado viernes, las cuatro personas encausadas aseguraron que solo daban alojamiento a las mujeres prostituidas, si bien como "favor" atendían sus teléfonos, subían sus anuncios y cobraban en sus cuentas para luego darles los importes en mano.

La principal acusada, para quien la Fiscalía pide 101 años de cárcel, llegó a tener en la cuenta más de 284.000 euros, aunque dijo que era porque los puteros le hacían a ella los ingresos, como "favor" a las mujeres prostituidas, ya que estas no tenían cuenta en España. "Lo hacía por hacer un favor a la persona, no sabía si era delito o no", es lo que ha dicho.

"A veces les compraba billetes para venir desde Paraguay porque querían traer a sus amigas. Me daban el dinero en mano y yo se los compraba, pero no tenían ninguna deuda conmigo", ha alegado.

Según ella, eran las mujeres prostituidas las que establecían el horario, incluso se iban del piso a otras ciudades y, posteriormente regresaban. Por su parte, el marido de esta mujer ha añadido que la cocaína incautada en los registros era suya para consumo propio. EFE