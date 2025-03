Talavante se reencuentra con Olivenza (Badajoz)

Antonio Castañares

Olivenza (Badajoz), 9 mar (EFE).- Todos recordamos a aquel Alejandro Talavante que con un solo muletazo, con un natural interminable, abrió por primera vez en su carrera la Puerta del Príncipe. En Olivenza (Badajoz) se ha reencontrado esta tarde con una plaza y una afición que siente debilidad por este torero y por esa mano izquierda, tal vez, o no tal vez, la mejor del toreo.

Esa zurda que es la que gobierna y lleva al toro con los vuelos de la muleta, no en plan volandero y a su aire, sino gobernado, dominado o mandado, que es igual pero que quiere decir que además de someter, lleva al animal al sitio justo para dejarlo y ligar el siguiente muletazo de la serie.

Ese era y ese ha sido el toreo de Talavante ante un buen toro de La Ventana del Puerto, al que ha cuajado de principio a fin, con la verdad y con la inspiración por bandera, sin inventos ni sorpresas que empequeñecen la grandeza del toreo.

En el segundo toro de la tarde, encaste de procedencia de la Ventana del Puerto, se dio una vuelta de campana en el inicio de faena y parecía que allí se había dejado mucho el animal. Pero pronto sobrepuesto por el temple del torero y por lo bien que lo llevaba hasta el final, el toro fue a más y la faena también. Gran serie en redondo con la diestra, y otra con la zurda, toreaba con los vuelos hasta el final. Así llegó una tanda final soberbia al natural por cómo pulseó la embestida del astado. Gran estocada a un toro de mucha clase y un torero que honró el arte del toreo. Dos orejas.

El quinto fue de Puerto de San Lorenzo, un burel basto de hechuras. Fue una calamidad de toro, con medias arrancadas, sin entrega, muy deslucido, con el que porfió Talavante pero tuvo que desistir.

Sobresaliente también Juan Ortega ante el sexto, que no lució en las verónicas de salida del trianero pero que mejoró en el quite por delantales, que resultaron primorosos. Bello el comienzo de faena habitual en este torero, esos ayudados por bajo de rodilla genuflexa. Este torero busca ralentizar las embestidas, y unas veces lo consigue, y otras no. Pero ante el de la Ventana, tras alguna colada por el pitón derecho, le cuajó una tanda al natural, y dos por el pitón malo, lentas, de mucho remate y gran belleza. Había mejorado al toro con ese misterio que es el temple. También rodilla en tierra el final. Pinchó y sólo cortó una oreja, pero el regusto de ese toreo allí quedó.

Antes sorteó un astado de Puerto de San Lorenzo, reservón el animal aunque cuajó detalles bellísimos en el comienzo de faena. Desigual el toro, no se desplazaba y protestaba. Faena decorosa a un burel muy a la contra.

José María Manzanares abrió terna y estuvo bastante entonado. Tuvo un primer toro de mucho cuajo y de codiciosa embestida, bien llevado por el alicantino, ajustado con él y con limpieza en los muletazos. Muerte de bravo de ese toro sobresaliente. Oreja.

De la Ventana el cuarto. Toro con fijeza, pronto, noble pero blandito. Faena larga en la que el temple y el trazo del muletazo, sin obligar en exceso al astado, limó sus defectos. Series de buen remate, toro y torero a más. Ovación.

FICHA DEL FESTEJO.- Cuatro toros de La Ventana del Puerto y dos (3° y 5°) de Puerto de San Lorenzo. Corrida de desiguales hechuras y comportamiento. Codicioso y enclasado el 1°; con entrega y clase el 2°; protestaba el 3°; muy noble pero blando el 4°; muy deslucido el 5°; a más el 6°. Pesos: 584, 509, 554, 502, 580 y 505 kilos.

José María Manzanares, de burdeos y oro. Estocada (oreja); pinchazo y estocada (ovación).

Alejandro Talavante, de nazareno y oro. Estocada (dos orejas); estocada (ovación).

Juan Ortega, de verde bandera y oro. Estocada (ovación); pinchazo y estocada (oreja).

Olivenza. Tres cuartos de plaza cubierta. Alejandro Talavante salió a hombros. EFE

ac/fap/may

(foto)