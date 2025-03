Pellegrini destaca "la madurez del equipo para sacar tres puntos muy importantes"

Sevilla, 9 mar (EFE).- El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, calificó como "muy importante y difícil" el triunfo logrado ante la UD Las Palmas (1-0), que ha afianzado a los béticos en la sexta plaza y les ha colocado a tres puntos del quinto, el Villarreal, y se mostró "muy contento" por "la madurez del equipo para sacar los tres puntos".

El chileno declaró tras el encuentro que sabían que el partido del jueves en casa con el Vitoria de Guimaraes luso (2-2), de la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia, les "iba a pasar factura en la medida" en que no pudieran "abrir el marcador temprano", aunque "defensivamente" su equipo no tuvo "ningún problema" y neutralizó las contras y las jugadas a balón parado de Las Palmas.

"Salió ese gol de Diego (Llorente) y el penalti de Isco -parado por Jasper Cillesen-. Es un resultado muy positivo. ¿La expulsión de Essugo? No me centraría solamente en un acción, me quedo con la madurez del equipo para sumar los tres puntos", recalcó el preparador bético.

Pellegrini dijo sobre el rival que "era lo que esperaba" y que sabían que "Las Palmas estaba pasando momentos complicados", por lo que "se encerraban atrás" para intentar "agarrar alguna contra", y añadió sobre la vuelta del próximo jueves en Guimaraes que esperan "seguir en la 'Conference'" y buscarán "la clasificación para la ronda siguiente".

Sobre el hecho de haber reforzado su puesto europeo, al seguir sexto el Betis, pero ahora con 3 puntos más que el séptimo y a sólo 3 del quinto, indicó que "los equipos que venían detrás (en LaLiga) tenían partidos difíciles" y que han logrado "un pequeño colchón de puntos" que "ojalá sirva en el futuro para seguir en las dos competiciones".

"Tenemos que ganar al Leganés en el próximo partido si queremos seguir subiendo. Tenemos aún una diferencia de tres puntos con el Villarreal. El plantel no está pensando en los objetivos del mes de mayo, sino en objetivos actuales. El equipo tiene enfocado su objetivo en clasificarse el jueves. Una vez que lo consigamos en 'Conference', que ojalá así sea, pensaremos en los tres puntos siguientes. Ya veremos a final de temporada para qué nos llega", argumentó.

El técnico santiaguino comentó sobre las dificultades que tuvo este domingo el Betis en ataque que "le daría más méritos a Las Palmas, que defendió muy bien", y reconoció que su equipo no tuvo "muchas ocasiones claras: la del gol, el penalti (errado por Isco) y un mano a mano de Jesús" Rodríguez, pero que era "muy importante" lograr la victoria.

Preguntado por la quinta amarilla que vio el medio estadounidense Johnny Cardoso, por la que no podrá jugar el domingo en Leganés, aunque se garantiza su presencia en el derbi contra el Sevilla, dijo que "no era algo previsto" y que, "desgraciadamente", no estará disponible para el siguiente encuentro liguero.

"Desgraciadamente entre comillas", precisó, "porque tiene una lesión muscular que igual le impide estar en los próximos partidos", aunque ya verán "qué dice el cuerpo médico en cuanto a si es lesión o solo contractura". EFE

lhg/cc/jl