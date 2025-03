Nico Williams: "El punto nos sabe a poco, pero el equipo está como un tiro"

Bilbao, 9 mar (EFE).- Nico Williams, jugador del Athletic Club, admitió que el punto sumado tras el empate frente al Mallorca en San Mamés les ha sabido "a poco", si bien cree que "este es el camino" porque el equipo rojiblanco "está como un tiro".

"Si seguimos así seguro que en los próximos sacaremos los tres puntos", apostilló el extremo internacional en los micrófonos de Dazn, antes de confesar que el tanto del empate que logró apenas dos minutos después del tanto visitante marcado por Antonio Raillo fue el primero de cabeza que ha marcado como profesional.

"Es el primero y dudo que vengan más. He cerrado los ojos y ha ido para adentro. Ha sido un alivio", bromeó Nico que no coincidió en este partido con su hermano Iñaki en el once inicial.

"Iñaki es una gacela y también tiene que descansar. Le ha venido de perlas para el partido del jueves, que es muy importante. Vamos a ir con todo", recalcó Nico sobre el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa frente al Roma en el que el equipo rojiblanco tratará de remontar el 2-1 encajado el pasado jueves en el Olímpico de la capital italiana. EFE

