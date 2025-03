Iñigo: “Hay que estar orgulloso, aunque te ves cerca y escuece”

Madrid, 9 mar (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, aseguró está “orgulloso” del desempeño de su equipo a pesar de la derrota 2-1 ante el Real Madrid al tratarse de un gran escenario, a la vez que apuntó que se vieron “cerca” de sumar algún punto que les escuece” no poder hacerlo.

“Puedes venir aquí de muchas maneras y muchas propuestas y la estadística normalmente dice que vas a perder Nosotros jugando fuera o en casa mantenemos nuestra identidad. Hay que estar orgulloso, pero es otra derrota en la que te ves tan cerca y escuece. He venido aquí como entrenador y como segundo y nunca estás tan cerca”, dijo en rueda de prensa.

“Hay dos partes diferenciadas. En la primera mitad estuvieron mejor que nosotros y en la segunda somos dominadores, con la posesión. Es un partido completo, pero que, aún así, no nos ha servido”, comentó.

“Nos ha faltado, por los cambios del Madrid con Valverde y Camavinga en las bandas y su planteamiento al final, ser más incisivos; pero todo va unido al gasto de energía que conlleva que estés 2-1 abajo en el marcador en los últimos diez minutos”, analizó.

Un Rayo Vallecano que volvió a competir hasta el final en un gran escenario, como hiciera en casa del FC Barcelona, donde también cayó derrotado por un gol de diferencia (1-0).

“La derrota siempre produce amargor. Cuando visitas a equipos que generalmente suelen ganar en sus casas y estar tan cerca, te da rabia y te molesta. Son tres puntos que no sumamos y es una derrota más, no tiene un significado más allá de esto, da pena no poder salir de estos escenarios con un punto o con los tres”, explicó.

Sin embargo, a pesar de estas dos derrotas, suma 36 puntos y está más cerca de puestos europeos que del descenso. A pesar de esto, Íñigo Pérez insistió en que su objetivo es mantener la categoría.

“Nosotros solo tenemos un objetivo, que es permanecer en Primera División. Y cuando lo logremos, nos marcaremos otro. No creo que vaya unido a la ambición decir que por nuestro centenario nos tengamos que meter en Europa. Por nuestras características como club, unas buenas y otras no tan buenas, tenemos que mantenernos con los pies en el suelo”, señaló.

Además, el técnico del Rayo ensalzó a dos de sus futbolistas por los que fue preguntado: Pedro Díaz, autor del tanto de su equipo, y Aridane Hernández, central.

“Muy contento por Pedro, porque mostró su gran golpeo que tiene. Ha tenido dos o tres situaciones para poder hacerlo, no lo ha hecho, y tiene que ejecutarlo”, dijo.

“El partido de hoy de Aridane es de sobresaliente, al no estar acostumbrado a jugar y en un escenario como este. Estoy muy orgulloso de él y tiene mérito de lo que ha hecho”, valoró. EFE