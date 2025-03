Clavijo dice que el Gobierno central dilata "adrede" una solución al traslado de menores

Madrid, 9 mar (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cree que el Gobierno central dilata "intencionadamente" un acuerdo para trasladar a menores migrantes desde las islas a otras comunidades, entiende que el Ejecutivo "no quiere distribuir los menores", que "le importan muy poco" y teme que este asunto acabe en los tribunales.

En una entrevista publicada este domingo en El País, recogida por EFE, Clavijo se refiere así a la decisión para que los 5.800 menores migrantes acogidos en Canarias puedan ser trasladados a otros lugares, un asunto sobre el que él y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hablarán el lunes en una reunión convocada a mediodía en el Ministerio.

A la pregunta de si el Ejecutivo le oculta información, el presidente canario responde que no solo eso, sino que "el Gobierno está dilatando este asunto intencionadamente", no sabe por qué.

"Lo que sí sé es que le importan muy poco los menores. Le recuerdo que en el muelle de Arguineguín, este mismo Gobierno de España, mantuvo hacinadas a miles de personas en condiciones absolutamente indecentes y tuvo que ir un juez allí a denunciarlo públicamente. Y me da que esto va a acabar así, teniendo que decidir un tribunal sobre esta situación", añade.

Con respecto al encuentro que mantendrá el lunes con la ministra Montero, Clavijo explica que abordarán varios asuntos, como la agenda canaria, y advierte: "Si realmente quieren contar con nuestro voto para otros asuntos, tendrán que negociar".

En cuanto a si apoyará el acuerdo entre PSOE y Junts para delegar las competencias en inmigración para Cataluña, el presidente canario ha dicho que tiene que ver el texto cerrado para dar una respuesta.

En este punto incide en que genera "cierta perplejidad" que "un mes después de haber pactado con el Gobierno los criterios de la distribución de los menores aún no tengamos los números que resultarían de aplicarlos, o que no sepamos nada desde hace semanas de un informe de la Abogacía del Estado que, teóricamente, tarda tres días".

"El Gobierno no quiere distribuir los menores, no ha querido antes y tampoco quiere ahora. Las cosas no salen y yo sigo teniendo 5.800 niños y todos los meses hay que pagar y todos los meses se vulneran sus derechos", subraya.

Para Clavijo "el traslado extraordinario (de menores) es imprescindible para resolver la situación de emergencia de Canarias", y pone como ejemplo que si se quema un monte no se puede decir que hay que esperar a poder comprar camiones para empezar a apagarlo.

"Estamos de acuerdo en que hay que cambiar la ley de extranjería porque no está prevista para un fenómeno como el que estamos viviendo, pero apaguemos el fuego cuanto antes, porque luego vendrá la distribución, que tampoco será fácil", concluye.

Y desliza que quizás son los miembros del Gobierno "los que están en una operación de tacticismo, porque no tiene sentido que se reciba en Torrejón de Ardoz con una ristra de ministros a los afganos o que se monte una parafernalia fantástica por la guerra de Ucrania y se den golpes de pecho con los refugiados ucranios y, sin embargo, sean tan miserables de dejarnos tirados aquí con 6.000 menores". EFE