Vidorreta: “Hay que hacer muchas cosas bien para ganar al Barcelona”

La Laguna (Tenerife), 8 mar (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Tux Vidorreta, destacó este sábado en rueda de prensa antes de viajar a tierras catalana, que para ganar al Barcelona “hay que hacer muchas cosas y bien” y más aún jugando en su cancha.

El equipo tinerfeño viaja a Barcelona con la máxima ilusión y recordando el último partido que disputaron ambos equipos en la Copa del rey y que terminó con victoria para el conjunto insular.

Para esta cita, confirmado por el técnico, no estarán ni Bruno Fitipaldo, lesionado hace algunas semanas ni el pívot Fran Guerra, así como la duda de Joan Sastre. “David -Kramer- está entrenando con normalidad y si no sucede ningún inconveniente estará mañana al cien por cien”, dijo Vidorreta, quien añadió que “en el caso de Joan -Sastre- ayer (viernes) entrenó un poco y en estos momentos es complicado que pueda estar mañana, dependerá de mañana. Quien no estará es Fran -Guerra- que todavía no ha podido entrenar con el grupo y de momento es baja junto a Bruno”.

Sobre el ívot, una baja sensible para el cuadro insular, Vidorreta comentó que “vamos a ver como evoluciona y quizás con una protección podría estar más cómodo. Viajara a Barcelona, pero con la idea de que pueda jugar en Italia” en el partido de la Liga de Campeones FIBA.

Habló del Barça y tiene claro que el conjunto de Joan Peñarroya jugará muy distinto al último enfrentamiento entre ambos. “La Copa es diferente. La presencia de Hernangómez y Fall es mayor ahora. Están con mucho ritmo y han competido muy bien contra el Real Madrid y fueron una apisonadora frente al Breogán y en el partido de ayer frente al Alba.

Sobre el choque en Gran Canaria destacó que “en ese encuentro de Copa hicimos muy bien en mantenernos en el partido, hicimos bien el segundo cuarto, pero sabemos que hay que hacer muchas cosas bien para ganar al Barça y más en el Palau”.

“Fran y Bruno fueron muy importantes en la victoria en Gran Canaria ante el Barcelona, pero bueno esperamos y somos ambiciosos de hacer un buen partido de competir bien aunque sabemos de las dificultades que tenemos de tener una rotación corta, bajas de semejante calado”, concluyó Vidorreta. EFE

1010081