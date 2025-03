Ponsarnau: La inspiración ha decidido pero el resultado no era el que tocaba

Valencia, 8 mar (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, aseguró que la inspiración en la segunda parte fue lo que inclinó este sábado el partido en la Fonteta del lado del Valencia Basket pero lamentó que los últimos minutos de su equipo propiciaran que fuera una derrota tan abultada (89-70).

"Nuestras opciones estaban en competir en energía y hemos intentado alargar al equipo para poder aguantar. Nos han creado problemas con el rebote pero menos que la última vez. También nos ha ayudado no hacer pérdidas. Pero cuando ellos han encontrado la inspiración y nosotros no, se ha roto el partido con un resultado que no era el que tocaba", lamentó en una rueda de prensa.

"El acierto de Josep Puerto y el no acierto nuestro ha sido el que ha marcado la distancia. Con el desacierto nos hemos hundido un poco en los últimos tres minutos", lamentó el técnico, que recordó también que en el tercer cuarto tuvieron "algunos ataques para cambiar la iniciativa del marcador" y no los aprovecharon".

Preguntado por el que fuera su equipo y su futuro en la Eurocopa, en la que el miércoles juega un cruce a un partido con el Cluj-Napoca, Ponsarnau dijo que "está muy bien entrenado y tiene talento para afrontar los partidos que se puedan complicar cuando las cosas no salen".

"Tiene rebote y triple y condicionan mucho. La eliminatoria a un partido es máxima presión pero si hay un equipo y entrenadores preparados es Valencia", apuntó.

El entrenador catalán fue recibido por la Fonteta con una larga ovación en un regreso más a la que fue su casa. "He sentido emoción y satisfacción de que el trabajo que hicimos fue bueno, quizás nos hubiese gustado que fuese muy, muy bueno, pero fue bueno y tengo la sensación de que es lo que reconoce la gente. Lo dimos todo y nos faltó poco para conseguir cosas muy grandes", señaló el técnico, que conquistó la Eurocopa con el Valencia. EFE