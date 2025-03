Paula Sevilla: "He luchado hasta el final, intentando disfrutar a pesar de los nervios"

Redacción deportes, 8 ma (EFE).- Paula Sevilla, que logró este sábado la tercera medalla de la delegación española en los Europeos de pista cubierta con su bronce en la prueba de 400 metros, destacó que durante la carrera luchó "hasta el final", intentando disfrutar de la experiencia "a pesar de los nervios".

"Estoy supercontenta, al final que me hayan tenido que superar (Lieke) Klaver y (Henriette) Jaeger, que son grandes referentes del 400, para mi es brutal y estoy intentado asimilar todo, saboreándolo bastante y valorándolo porque es difícil y aquí estoy", dijo en unas declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Admitió que no esperaba correr por debajo de 51 segundos. "Además tenía mucho miedo para ver si mi cuerpo aguantaba o no hasta el final. He intentado correr más inteligente en el sentido de quedarme detrás y no arriesgar todo en el primer 200 y he llegado hasta el final y no me ha superado nadie así que estoy supercontenta, y muy emocionada", añadió.

La atleta de Ciudad Real también se mostró "orgullosa" y, preguntada por sus próximos objetivos, dijo que están "en el Mundial de relevos, la Copa de selecciones y el Mundial de Tokio", así que intentará estar "en lo máximo posible, no sé en que pruebas porque también hay que pensárselo y luchar hasta el final, pero intentaré estar en todo y dando lo mejor de mi", concluyó.

Paula Sevilla logró la tercera medalla para la delegación española en los Europeos en pista cubierta que se disputan en la ciudad neerlandesa de Apeldoorn, tras colgarse este sábado el bronce en la final de los 400 metros con un tiempo de 50.99 segundos.

Una marca que permitió a la ciudadrealeña, de 27 años, igualar el legendario récord de España de Sandra Myers vigente desde el lejano año 1991.

Récord que no le sirvió, sin embargo, para impedir el triunfo de la neerlandesa Lieke Klaver, que logró el oro con un crono de 50.38 segundos, mientras que la plata fue para la noruega Henriette Jaeger con un registro de 50.45. EFE