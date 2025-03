Objetivos contrapuestos en Heliópolis: asentarse en la zona europea o alejarse del peligro

Sevilla/Las Palmas de Gran Canaria, 8 mar (EFE).- El Real Betis y la U.D. Las Palmas dirimen este domingo en el Benito Villamarín un duelo con objetivos contrapuestos, pero con iguales exigencias, con los andaluces dispuestos a enlazar su cuarto triunfo en Liga para asentarse en la zona europea y los canarios, a romper su racha de ocho partidos sin ganar para alejarse del peligro.

El estadio del barrio de Heliópolis, tras la decepción que dejó en su parroquia el 2-2 del pasado jueves ante el Vitoria de Guimaraes en la ida de los octavos de la Liga Conferencia, acoge un partido entre dos equipos con rachas opuestas, pero con la misma obligación de ganar por motivos muy diferentes.

Los béticos, sextos con 38 puntos y un positivo bagaje reciente en LaLiga, tras el traspié europeo contra los lusos después de ganar 2-1 al Real Madrid y antes a la Real Sociedad (3-0) y en Getafe (1-2); y los canarios, por su nefasta serie de ocho partidos sin vencer (2 empates y 6 derrotas) que les ha metido de lleno en la pelea por evitar el descenso.

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha dejado claro que para ganar a Las Palmas, un rival al que elogió por su idea futbolística a pesar de su "campaña bastante extraña" al haberse frenado con los últimos malos resultados, deben centrarse en un adversario necesitado como el cuadro amarillo y no pensar en la vuelta de su eliminatoria europea del próximo jueves.

El chileno, que sigue sin poder contar por lesión con Marc Roca, el luso William Carvalho y el argentino Lo Celso, pierde por cinco amarillas al impulsivo delantero argentino Chimy Ávila -que tampoco podrá jugar en Guimaraes por sanción-, pero podrá alinear al medio estadounidense Johnny Cardoso y al punta congoleño Bakambu, recuperados de las molestias con las que acabaron el choque del jueves.

El portero Adrián, el central Diego Llorente y el lateral suizo Ricardo Rodríguez parece que volverán al once en un partido en el que no es descartable la titularidad de Pablo Fornals para dar descanso a Cardoso y en el que el Betis deberá imponer su dominio del juego y del balón, con Isco Alarcón como estandarte y de nuevo el colombiano Cucho Hernández -no inscrito para la Liga Conferencia- arriba, para afianzarse en la sexta plaza y distanciar a rivales directos.

Además del delantero canterano Pablo García, debido a la sanción del Chimy para los dos próximos encuentros, también es alta en la convocatoria el lateral derecho Héctor Bellerín, después de cuatro meses ausente por lesión.

Por su parte, la UD Las Palmas tratará de mantenerse una semana más fuera de los puestos de descenso en una exigente visita al Benito Villamarín, un estadio que históricamente nunca se le ha dado bien, y donde le aguarda uno de los equipos más en forma de LaLiga EA Sports.

El equipo amarillo afronta una segunda salida consecutiva tras sumar un solo un punto ante el colista Valladolid (1-1), en un choque marcado por la tempranera expulsión del central escocés Scott McKenna, quien no podrá jugar en el feudo verdiblanco.

Sí regresará el otro central titular, Álex Suárez, aunque en esta ocasión tendría que hacer pareja con el canterano Juanma Herzog en una zaga que está cogida con alfileres porque Mika Mármol se lastimó el tobillo izquierdo en el José Zorrilla, mientras que el francés Andy Pelmard continúa recuperándose de una lesión muscular.

También estará ausente Alberto Moleiro, tras forzar en Valladolid la quinta tarjeta amarilla de la temporada para cumplir ciclo este fin de semana y estar disponible el próximo viernes en Gran Canaria en un choque vital frente al Deportivo Alavés, rival directo por la permanencia.

El entrenador del conjunto isleño, Diego Martínez, recupera al polivalente Marvin Park tras superar el enésimo problema muscular aunque, salvo sorpresa, no se le espera en el equipo titular.

La expedición amarilla tendrá que afrontar un viaje algo más incómodo de lo habitual ya que para llegar hasta Sevilla pasará primero por Madrid.

- Alineaciones probables:

Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Fornals, Altimira; Antony, Isco, Jesús Rodríguez o Abde; Cucho Hernández.

Las Palmas: Cillessen; Viti, Herzog, Álex Suárez, Álex Muñoz; Essugo, Bajcetic; Sandro, Javi Muñoz, Manu Fuster; y McBurnie.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 18.30.

Puestos: Betis (6º, 38 puntos); Las Palmas (17º, 24 puntos).

El dato: "La UD Las Palmas no gana desde 1978 (1-2 con un doblete de Morete) en el Benito Villamarín, donde sólo cosechó dos triunfos, y ha marcado un solo gol, en 2011, en sus últimos once encuentros en el feudo bético.

Las frases:

. Manuel Pellegrini: "De ganar, podríamos hacer una diferencia importante de puntos con los equipos que vienen por detrás".

Diego Martínez, entrenador de la UD Las Palmas: "Necesitamos nuestra mejor versión individual y colectiva ante uno de los equipos más en forma de la Liga".

Altas: Héctor Bellerín, en el Betis; Álex Suárez, tras cumplir sanción, yMarvin Park, recuperado de una lesión en Las Palmas.

Bajas: Por parte del Betis, Chimy Ávila (sancionado) y Marc Roca, William Carvalho y Lo Celso (lesionados); Por parte del equipo canario McKenna y Moleiro, por sanción; Mika Mármol y Pelmard, lesionados

Apercibidos: Los béticos Johnny Cardoso, Marc Roca, Bakambu e Iscoy los isleños Viti y Mika Mármol. EFE

