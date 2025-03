Miles de personas se manifiestan en Galicia pese al temporal de lluvia y viento

Santiago/Vigo, 8 mar (EFE).- Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades gallegas en conmemoración del 8 de marzo por los derechos de las mujeres, su plena equiparación salarial con los hombres y contra el machismo, pese al temporal de lluvia y viento que azota hoy la comunidad.

La manifestación más numerosa tuvo lugar en Vigo esta tarde convocada por el colectivo "Resposta feminista" y a la que se sumaron otras organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos, pese a que se habían organizado otras dos marchas en la ciudad.

En medio de una intensa lluvia y viento, miles de personas -muchas de ellas con impermeables morados- salieron de la viguesa Plaza de España, encabezadas por una pancarta del colectivo organizador en la que se leía: "O feminismo muda a historia. Sen loita no hay futuro" (El feminismo cambia la historia. Sin lucha no hay futuro).

En declaraciones a Efe, Priscila Retamozo, portavoz de "Resposta feminista" consideró "muy importante" que, aunque el tiempo no ayude, "las mujeres estemos en la calle aquí en Vigo, como en el resto del mundo, hablando de nuestros derechos".

Respecto a las principales reivindicaciones de la manifestación de este año, explicó que el foco está en las mujeres emigrantes, la centralidad de los cuidados, el apoyo que necesita el deporte femenino, "la necesidad de que la vergüenza cambie de bando", la abolición de la prostitución, la pornografía y "muchas otras cosas que tiene que ver con las violencias que atraviesan nuestro día a día".

En cuanto al avance de la ultraderecha y su discurso machista, Retamozo dijo que "hay que hacer mucha pedagogía y explicar que cuando las mujeres avanzan ningún hombre retrocede".

"Aquí hay hombres y mujeres de todas las generaciones de todas las edades, que salimos para pedir nuestros derechos que son los de la mitad de la humanidad. Nadie debería sentirse atacado o molestado porque pidamos nuestros derechos", recalcó.

En la manifestación, que recorrió las principales calles del centro de Vigo, se escuchaban consignas como "Patriarcado e capital, alianza criminal", "Menos discursos e máis recursos" o "Ilegalizar ao partido de Abascal por fascista e patriarcal".

Una mujer en una silla de ruedas llevaba una gran cartel en el que se leía: No es no. Si quieres flexibilidad apúntate a yoga". Detrás una pancarta de Amnistía Internacional pedía: "No más violencia contra las mujeres".

"Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé", fue una de las frases más coreadas por los manifestantes, entre los que había muchas mujeres jóvenes, pero también de todas las edades y bastantes hombres.

En Santiago, pese a las previsiones, la lluvia respetó el inicio de la manifestación y una marea morada de mujeres han salido de la plaza 8 de marzo en un ambiente festivo con música y batucada.

En la marcha, que finalizó en la plaza del Obradoiro con la lectura de un manifiesto, además de lazos morados y carteles con la imagen de la poetisa Rosalía de Castro también se han visto banderas palestinas.

A la manifestación compostelana ha asistido la líder del BNG, Ana Pontón, acompañada de la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, y antes de arrancar la marcha ha hecho hincapié en la importancia del 8 de marzo para que las mujeres salgan a la calle a seguir “reivindicando nuestros derechos” y dejar claro que “queremos ser libres e iguales”.

La dirigente del Bloque ha considerado que el 8M también es una jornada para ensalzar el orgullo “de ser feministas” porque el feminismo puede ser un mecanismo de transformación en positivo frente a esa “ola reaccionaria de la mano del neofascismo”.

Precisamente “las mujeres y el feminismo somos un muro de contención” frente al auge de la ultraderecha y “por eso nos atacan”.

La nacionalista también ha puesto el foco en la situación en Galicia donde “las mujeres siguen sufriendo muchas desigualdades” mientras hay un gobierno de la Xunta que “no trabaja a favor de las mujeres sino a la contra”.

También el PSOE gallego ha querido dejar claro su compromiso con la igualdad y ha puesto fin al Congreso del PSdeG a media tarde para que la militancia, encabezada por el líder del partido, José Ramón Gómez Besteiro, asistiera a las convocatorias convocadas por las plataformas feministas.

En declaraciones a los medios, Besteiro ha pedido compromiso con la igualdad de las mujeres porque, en este momento, “no llegan las buenas declaraciones de intenciones” y es imprescindible un “compromiso real frente a los que quieren retroceder”.

En este sentido, Besteiro ha lamentado que el PP “está en posiciones de retroceder y no de comprometerse con un feminismo real”.

En la capital gallega, por la mañana, las organizaciones sindicales también han reivindicado igualdad en el terreno laboral. EFE

