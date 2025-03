Chus Mateo: "Necesitamos hacernos fuertes, ser optimistas y positivos"

Madrid, 8 mar (EFE).- El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, admitió este sábado que su equipo necesita "tener mejores sensaciones en ataque" a la vista de las "ciertas inseguridades" demostradas en los últimos partidos y animó a sus jugadores a ser "fuertes, optimistas y positivos" para afrontar el resto de temporada.

Ante el partido de este domingo en el Movistar Arena de Madrid frente al UCAM Murcia, Mateo subrayó que jugar ante su afición "da seguridad" a su plantilla y confió en mantener el liderato en la Liga Endesa después de la derrota en Euroliga ante el Panathinaikos del pasado jueves en Atenas que le complica el futuro en esta competición.

"Nos estamos sintiendo bien en la ACB, sobre todo, estamos jugando aceptablemente bien y nos da seguridad jugar delante de nuestra ente y eso nos hace mantenernos ahí arriba. Hay que seguir dando pasos adelante. Aún queda muchísima Liga y en casa son partidos que tienes que sacar”, destacó Mateo en declaraciones a Realmadrid TV ante el partido ante el UCAM (12.30 horas).

A pesar de que el conjunto madridista está invicto como local en la Liga Endesa, pidió mantener la concentración con el fin de que también aporte seguridad en la competición europea: "No hay que bajar la cabeza si las cosas no van bien y no pensar que todo va bien porque vayamos líderes. A tener los pies en el suelo, estar optimistas, positivos y no dejar de trabajar".

"Podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo en otras competiciones. Pensamos que si estamos arriba en una Liga tan competitiva deberíamos tener una mayor regularidad de la que estamos teniendo en Euroliga, donde estamos fallando más. Necesitamos hacernos fuertes y hacernos valer, eso que en la Liga nos está haciendo sentirnos fuertes”, añadió.

Del UCAM Murcia, destacó que es un rival competitivo del que no hay que fiarse a pesar de ser undécimo en la tabla, con diez victorias y once derrotas.

"Tuvieron un inicio titubeante, pero ahora están jugando muy bien. Han hecho varios cambios en la plantilla y son un equipo interesante, que físicamente ha mejorado y tiene mucha capacidad anotadora”, remarcó el técnico madridista. EFE