Casademont Zaragoza quiere una victoria para no perder el tren de la zona alta

Zaragoza, 8 mar (EFE).- El Casademont Zaragoza quiere lograr este domingo en la pista del Hiopos Lleida una victoria para olvidar el mal trago de la apabullante derrota sufrida en la jornada anterior contra el Valencia (71-115) y no perder el tren de la zona alta de la clasificación.

El conjunto aragonés, al inicio de la jornada 22 se encuentra a una victoria del octavo puesto que ocupa el Dreamland Gran Canaria, que da derecho a jugar las eliminatorias por el título, pero empatado con el Baskonia y el UCAM Murcia y quiere seguir sumando para mantener el pulso con los tres y alcanzar esa zona de privilegio.

El equipo de Porfirio Fisac intentará repetir la victoria que logró en la primera vuelta en terreno aragonés aprovechando que su rival atraviesa por una situación difícil con cuatro derrotas consecutivas para llevarse un triunfo que se antoja casi obligado ya que de sus próximos rivales es, teóricamente, el más accesible.

El Casademont Zaragoza después de enfrentarse al conjunto catalán se medirá de forma consecutiva a Unicaja, Barça, La Laguna Tenerife y Baxi Manresa, un calendario muy complicado, por lo que una victoria ante el Hiopos serviría de estímulo para afrontarlo.

Y no solo en la competición liguera, sino también para el crucial partido del miércoles de la próxima semana contra el Cholet francés en terreno galo en el que se juega el pase a las semifinales de la Copa Europa después de haber empatado en Zaragoza.

Precisamente, este hecho es un factor que puede jugar en contra de la plantilla del conjunto 'rojillo' por la posibilidad de estar con un ojo puesto en ese encuentro y que Porfirio Fisac quiere evitar a toda costa.

Pero además el equipo maño debe intentar corregir algo que se ha convertido en crónico como es sus problemas defensivos durante toda la temporada. Es el tercero que más puntos encaja y no consigue cerrar esa herida que le hace encajar muchos puntos casi todos los encuentros.

El equipo aragonés llega a este choque con el problema de que los dos fichajes realizados en el parón FIBA, Nate Watson y Tomas Dimsa, todavía no se han acoplado completamente y lo está notando el equipo.

En el aspecto físico el propio Watson viene de un proceso vírico del que no se ha recuperado plenamente mientras que Jaime Fernández y Santi Yusta no están plenamente recuperados de los problemas físicos que atraviesan pero mejoran y no tendrán problemas para jugar.

El partido, correspondiente a la jornada 22 de Liga, se disputa este domingo, a partir de las 17.00 horas, en el Espai Fruita Barris Nord con arbitraje de los colegiados Emilio Pérez Pizarro, Joaquín García González y Andrés Fernández Carretero.EFE