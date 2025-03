Bendodo (PP) dice que el sanchismo "tiene como falsa bandera el feminismo" y que desde la izquierda "tienen que callar"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este sábado, 8 de marzo, Día de la Mujer, que "el sanchismo tiene como falsa bandera el feminismo" y ha considerado que la izquierda tiene "que callar por todo lo que han hecho".

En su intervención en el acto por el 8M 'Ellas crean Málaga' en la capital malagueña, Bendodo ha asegurado que en Andalucía "la falsa bandera del socialismo era la sanidad y la educación pública", pero ha señalado que "de todas las falsas banderas del sanchismo que no son pocas" la del feminismo "es de las más sonrojantes".

"El feminismo de catálogo de Ábalos, de Errejón y de Monedero es lo que nos ofrece la izquierda hoy en base a la igualdad y no estamos dispuesto aceptarlo", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que la obligación del PP "es no callarnos y no permitir que esa superioridad moral de la izquierda que ellos han intentado imponernos siga avanzando, porque es falsa. Tienen que callar por todo lo que han hecho los que han dado lecciones".

El dirigente 'popular' ha asegurado que para el PP "la igualdad tiene que ser una cuestión de Estado". "El PP es el partido de la igualdad, que llevamos años con el mismo mensaje y defendiendo los mismos valores", ha asegurado, aunque ha lamentado que "durante muchísimos años la izquierda ha manoseado la igualdad a su antojo, para hacer política con las mujeres".

"Sin duda, la igualdad entre hombres y mujeres no puede ser el patrimonio de nadie, el feminismo no puede ser patrimonio de nadie" ha aseverado Bendodo, quien ha considerado que "hoy no es un buen día para los que han tratado durante mucho tiempo de patrimonializar el feminismo".

"Estos que siempre han intentado darnos lecciones, de arrinconar al PP, de decir que somos un partido que estamos en contra de la igualdad, hoy tienen dos oportunidades. La primera, tienen que pedir perdón, y la segunda, decir que no van a dar lecciones de feminismo nunca más a nadie", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que "el Gobierno y sus partidos satélites no tienen ninguna credibilidad".

Según ha asegurado, desde el PP "no podemos aceptar ni vamos a aceptar ni una lección más de los que se habían erigido en los guardianes de las esencias del feminismo; no vamos a aceptar ninguna lección de los que han provocado que 1.400 agresores sexuales se beneficien de la ley del 'Solo sí es sí', la más dañina que han sufrido las mujeres en democracia".

También ha dicho que no van a aceptar lecciones "de los que han provocado que tres de los cinco miembros de la 'Manada' hayan visto reducidas sus condenas" ni de los que "se han visto involucrados en temas de corrupción con la prostitución de por medio", citando "al Tito Berni o de los casos de Andalucía donde se pagaba con la tarjeta de la Junta de Andalucía en prostíbulos", ni de "los que elegían a amantes del Gobierno, como se llamen, por catálogo, los que después las enchufaban en empresas públicas".

"Vamos a hablar claro y con respeto, 8 de marzo, que pida perdón la izquierda y que diga que nunca van a dar lecciones de feminismo a nadie", ha incidido, punto en el que se ha referido a que "el PSOE con Ábalos, Sumar con Errejón, Podemos con Monedero, tienen que decir claro y alto que se han equivocado y que hasta ahora todo era mentira".

Se ha referido a las palabras este pasado viernes del presidente del Gobierno sobre "machismo tóxico" y se ha preguntado cómo puede hablar de eso "cuando su número dos en el Gobierno y en el partido colocaba a las señoritas de compañía que contrataban las empresas públicas". "A veces es mejor quedarse callado que meter la pata", ha apuntado.

"Es inevitable pensar que cuando habla Sánchez de machismo tóxico se refiere a Ábalos, a Errejón, a Monedero, a los diputados que se iban de fiesta con el Tito Berni", ha manifestado el dirigente del PP, quien ha instado a "decir las cosas, porque después nos tachan a nosotros de que no defendemos la igualdad en España". "Venga ya, hombre, y dejen de tomarle el pelo al conjunto de los españoles", ha apostillado.