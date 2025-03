Álvaro Rubio: “Estamos fastidiados, pero el equipo ha competido”

Valencia, 8 mar (EFE).- El entrenador del Valladolid, Álvaro Rubio, dijo tras la derrota contra el Valencia en Mestalla (2-1) que están fastidiados “por el momento complicado, por el partido y por cómo ha acabado”, pero, por el contrario, valoró que “el equipo ha competido”.

“Hay veces que tenemos errores que el equipo rival los aprovecha, pero el trabajo está ahí y nos tenemos que ceñir ahora mismo a seguir trabajando, empujando, y darle una alegría a nuestra afición que ya se lo merece”, dijo en rueda de prensa.

"Nuestro objetivo es mejorar y seguir hacia adelante", agregó Rubio, quien, sobre el segundo gol del Valencia, apuntó que le pareció "una acción rara porque de primeras cogió bien el espacio Sadiq y recuperó la posición Cenk". "Pero tengo que verla para analizarlo otra vez. Hay acciones en duelos y segundas jugadas que nos penalizan", apostilló.

Además, señaló que David Torres estaba mejor de sus dolencias y si no siguió en el campo es porque no podía "porque es un chico que va al frente con todo" y que las lágrimas de Raúl Moro eran de frustración, "de querer, intentarlo y ver que no puedes".

También se pronunció sobre el aplazamiento del Barcelona-Osasuna por el fallecimiento del médico del primer equipo azulgrana Carles Miñarro. "Un golpe durísimo, piensas que te puede pasar a ti y estarán destrozados. Mandarles un abrazo muy fuerte y mucho animo", subrayó.

