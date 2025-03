Pellicer: "El Cádiz está preparado desde principios de temporada para pelear por ascenso"

Málaga, 7 mar (EFE).- El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, advirtió este viernes sobre el potencial del Cádiz, su rival del domingo en La Rosaleda, y aseguró que así "lo demuestran los números y la plantilla que tiene", ya que sólo ha perdido un partido con Gaizka Garitano en el banquillo y "es un equipo preparado desde principios de temporada para pelear por el ascenso".

El entrenador castellonense destacó sobre este duelo andaluz que el conjunto gaditano, que desde la llegada de Garitano llevaba 5 triunfos y 5 empates antes de caer el pasado domingo ante el Albacete (3-0), es "un equipo muy sólido a nivel defensivo, excepto en el último partido", que "le da mucha libertad a (Javi) Ontiveros y eso hace que aparezcan sus extremos".

Según Pellicer, el Cádiz "se basa en la solidez y en el talento que tiene en la fase ofensiva, es uno de los equipos más en forma de la categoría", y añadió que "esto es lo complejo" para los intereses del Málaga en un partido en el que "se puede dar cualquier situación".

Aún así, recalcó que el Málaga está "con muchísima ilusión tras la segunda parte del otro día", en la que lograron un 2-2 en el campo del Almería, y afrontará con ese ánimo "un partido muy complicado por el rival y por la situación" de ambos contendientes, que están en la zona media, alejados tanto de los puestos de descenso como de los de la fase de ascenso.

"Espero al Cádiz de las últimas jornadas, como el partido que jugó de visitante en Santander (ganó 2-3). Es un equipo muy sólido a nivel defensivo y será un encuentro de muchísima concentración, pero tenemos que ser verticales y dinámicos cuando ellos estén desconcentrados", explicó el preparador malaguista.

Pellicer conoce perfectamente al jugador malagueño Javier Ontiveros, ahora en el Cádiz, y al que la afición del Málaga no perdona su fichaje por Osasuna hace varias temporadas cuando tenía apalabrada su vuelta al club blanquiazul.

"Es un jugador que ha mamado en la cantera del Málaga y malaguista, muy grande. Tuve el placer de tenerlo en categorías inferiores y fuimos campeones en juveniles. Le deseo todo lo mejor después de este partido. Si muchos de esos jugadores hubiesen encontrado su hueco en el Málaga, serían grandes jugadores", afirmó.

Resaltó que todo el mundo conoce "el talento" que tiene Ontiveros, quien "está en su mejor momento y es uno de los jugadores con más impacto en goles y asistencias", y pidió al malaguismo que olvide lo ocurrido con su frustrado regreso porque "se motiva más cuando se le pita" y es "el máximo exponente en ataque del Cádiz".

También será un encuentro muy especial para Pellicer, quien, como exjugador tanto del Málaga como del Cádiz, recordó aquella época.

"Debuté como jugador contra el Cádiz y en el Cádiz me estrené en un partido contra el Málaga. En los momentos más críticos fuimos a Cádiz y tengo sentimientos encontrados: nostalgia, tristeza, porque cada vez se acerca más el final, y también satisfacción'', reconoció el técnico malaguista.

El castellonense rebasará el domingo a Juan Ramón Muñiz y pasará a ser el segundo entrenador del equipo blanquiazul con más encuentros dirigidos. ''Superarlo y ser una pequeña parte de este club, cuando no esté y me tengan como referente, es un sueño que no podía imaginar", concluyó. EFE

