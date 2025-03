Peleteiro: "Pese a que intentan enterrarme, me gusta resurgir de las cenizas"

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- La saltadora española Ana Peleteiro, que este viernes logró su segundo título de campeona de Europa de triple salto en pista cubierta, aseguró que el oro logrado en la ciudad neerlandesa de Apeldoorn demuestra que, pese a que quieren enterrarla "cada dos por tres", siempre resurge "de las cenizas".

"A pesar de que siempre me entierran cada dos por tres, soy un poco como el Ave Fénix y me gusta resurgir de las cenizas. Aunque quieran acabar conmigo, gracias al colchón que me rodea salgo más fuerte", señaló Peleteiro en declaraciones a Teledeporte.

Peleteiro, que ya se coronó campeona continental bajo techo en el año 2019 en Glasgow, agradeció todo el trabajo realizado por su marido y entrenador, el exsaltador francés Benjamin Compaoré.

"Si no llega a ser por Benjamin no sé qué hubiese sido de mí en este campeonato, porque ha sido un mes muy chungo, sobre todo estos últimos días", indicó la saltadora gallega.

Ana Peleteiro ya se pone como objetivo los Mundiales en pista cubierta que se disputarán en dos semanas en China pese a la molestias de rodilla con las que compitió la final.

"Afronto ese Mundial con muchas ganas, porque como se ha visto en el primer salto tengo mucho dentro. Sólo espero que la rodilla me respete, porque hoy por la mañana no sabía si iba a poder saltar. Me he levantado con mucho dolor y ahora mismo no sé cómo va a reaccionar la rodilla, pero tengo un gran equipo y me pondrán a tope para China", afirmó Peleteiro. EFE