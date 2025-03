Melilla dice que solo puede ofrecer una noche de hotel a los migrantes acampados

Melilla, 7 mar (EFE).- La ciudad autónoma de Melilla ha pedido a la Delegación del Gobierno “una solución inmediata” para los 11 solicitantes de asilo acampados junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ya que solo puede ofrecerles cobijo por una noche en el hotel al que fueron trasladados anoche.

A preguntas de los periodistas, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha argumentado que la ciudad autónoma no tiene competencias para afrontar este gasto, pero decidió actuar anoche “por una razón humanitaria al ver la tormenta bastante importante que había y que la Delegación del Gobierno no daba ninguna señal”.

La lluvia anegó el campamento donde estos solicitantes de asilo latinoamericanos y malienses vivían desde el domingo al no ser admitidos en el CETI tras un cambio en el sistema de cita previa de asilo del Ministerio del Interior.

La consejera ha dicho no entender “cómo se pueden permitir estas circunstancias” por parte de la Delegación del Gobierno, que “teniendo un CETI habilitado para cientos de personas permite que haya once durmiendo en las puertas de estas instalaciones” que, además, se encuentran en una situación muy vulnerable y delicada.

A su juicio, la Administración central debería habilitar otras instalaciones si realmente no se puede acceder al CETI para dar una respuestas a situaciones como la de estos once solicitantes de asilo.

La consejera ha insistido en que la Ciudad Autónoma no puede hacer más aunque tenga voluntad de ello y ha señalado que no ha tenido contacto con la Delegación del Gobierno sobre este asunto, habida cuenta que no tiene competencias en materia migratoria.

No obstante, ha dicho tener constancia de que algunas ONG han intentado hacerlo “y no ha habido respuesta alguna” de la Administración central. EFE