Mazón dice hablar a menudo con Feijóo de la recuperación de Valencia, prioridad de ambos

València, 7 mar (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que suele hablar "bastante a menudo" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la recuperación que necesita Valencia tras las inundaciones de octubre, que es "la prioridad de él y mía", ha dicho.

Mazón ha contestado con estas palabras al ser preguntado por los periodistas sobre si hablado con Feijóo cuando ha entrado en un acto en la sede de la patronal CEV, donde también se le ha interpelado sobre si le han pedido que dimita por la gestión de la dana, a lo que no ha respondido.

Tras asegurar que habla con Feijóo "bastante a menudo", el president ha instado al Gobierno de España a "hacer caso" al Plan Valencia para la reconstrucción que presentó Feijóo el pasado 20 de enero, que prevé una dotación de 12.000 millones de euros y que recoge "nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades", algo que el Ejecutivo "no ha hecho".

Sobre la posibilidad que estudia el PP de no celebrar en València el congreso del PP europeo programado para finales de abril ya que esos días hay sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados y la Cámara baja no ha cambiado el calendario, Mazón ha dicho haber visto "por ahí" que "la presidenta socialista del Congreso está poniéndonos pegas" y desconoce si finalmente se celebrará en Madrid.

"No lo sé, no me corresponde a mí" la decisión sobre la celebración del congreso, ha señalado Mazón, que ha destacado que el Partido Popular Europeo es el partido mayoritario, el que cuenta con mayor número de responsables políticos en toda Europa y por tanto "es un honor pertenecer a él", sin querer responder a la cuestión de si no se podría celebrar en otras fechas.

Mazón se ha dirigido a los medios de comunicación para agradecer la participación de 340.000 familias en la consulta sobre la lengua base en los centros educativos, "340.000 familias que han votado en libertad por la educación de sus hijos".

Ha defendido la ley de libertad educativa y que haya sido la primera vez en España que se produce una participación de este tipo, del 60 %, que supone "una validación del proceso extraordinariamente importante" y dejar atrás "la etapa de la imposición donde un partido político o varios partidos políticos querían imponer su ideología desde un despacho a las familias" para apostar "por un modelo de libertad, donde son las familias las que tienen la última palabra en la educación de sus hijos". EFE.

