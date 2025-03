IU defiende que Sumar facilite la admisión de la ley migratoria de PSOE y Junts para depurar las referencias "xenófobas"

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha defendido facilitar la admisión a trámite en el Congreso de la proposición de ley en materia migratoria acordada por PSOE y Junts, pero con el objetivo de modificarla y así poder "expulsar" todas las "consideraciones xenófobas" que detectan en la exposición de motivos y que, a su juicio, pueden estimular los discursos de la ultraderecha.

También ha llamado a aprovechar esta propuesta de ley para forzar un "gran acuerdo con las fuerzas de la derecha en cuestiones migratorias", como es el trasladado de menores migrantes no acompañados de Canarias a la península, dar permisos de residencia a los solicitantes de asilo cuya petición ha sido inadmitiva.

Pero sobre todo, ha agregado, la discusión sobre esta proposición debe ser acicate para que también se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular de regularización de más de medio millón de migrantes.

OTROS DIPUTADOS DE SUMAR ABOGAN POR VOTAR EN CONTRA

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso cuestionado por las grietas dentro de la coalición Sumar respecto a esta iniciativa, dado que Compromís, por medio del diputado Alberto Ibáñez, ya ha avanzado que quiere votar en contra de la iniciativa y Más Madrid también ha criticado que sería un mal precedente. Mientras, los Comunes o Més per Malorca celebraban el acuerdo y ministros de Sumar, como la propia Yolanda Díaz, respaldaban la constitucionalidad del texto.

Todo ello genera que la mayoría parlamentaria para aprobar la propuesta legislativa peligre, al tratarse de una Ley Orgánica que requiere el voto favorable de al menos 176 diputados.

Santiago ha manifestado que todas las observaciones negativas que ha escuchado respecto a la propuesta por parte de dirigentes del grupo plurinacional, pero al igual que su coordinador federal, Antonio Maíllo, cree que la propuesta debe ser mejorada ante las dudas técnicas, legales e ideológicas que presentan.

Por ello, el dirigente de IU se ha mostrado partidario de apoyar su admisión a trámite para introducir enmiendas, sobre todo con la finalidad de "expurgar" los "sesgos ideológicos xenófobos que aparecen en la exposición de motivos".

"No es aceptable que una realidad que es enriquecedora, como son los flujos migratorios, tan antiguos como la humanidad y más en un país como el nuestro (...) No se puede convertir en un problema de seguridad y además no se puede permitir dar argumentos a la extrema derecha sin ninguna base fáctica", ha argumentado el diputado de Sumar.

Aparte, ha querido dejar claro que la delegación competencial en aspectos migratorios es perfectamente constitucional y que el PP, que critica el texto, ha utilizado "hasta la saciedad" este tipo de cesión cuando gobernaba.

Por otro lado, ha desgranado que existen deficiencias también en aspectos más técnicos, al detectar problemas de "ambigüedad jurídica" importantes en varios apartados.

CUIDADO CON EXIGIR EL CATALÁN: "A VER SI NO VAN A ENTRAR DIRECTIVOS"

Por ejemplo, ha abogado por enmendar el texto para definir mucho mejor el régimen sancionador y también en lo relativo al alcance de la competencia sobre los permisos de residencia. De esta forma, ha desgranado que se alude a permisos de residencia exclusivamente en territorio catalán, pero es necesario explicitar un procedimiento de homologación por parte del Estado para que sean válidos para todo el territorio nacional.

Santiago ha afirmado que en ningún caso está recogido en el texto que el catalán sea un requisito obligatorio para los permisos de residencia, como pretende enarbolar Junts, pues no hay prevalencia de unos idiomas cooficiales sobre otros.

Es más, ha ironizado en referencia a los postconvergentes "que habría que tener mucho cuidado con estas cosas, no vaya a ser que no puedan venir ejecutivos de multinacionales a Cataluña porque no conozcan catalán". "No creo que las organizaciones empresariales estén dispuestas a defender ese criterio", ha zanjado.