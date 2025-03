Héctor Alterio: "Aún recibo el cariño del público con aplausos, risas y silencios"

Fermín Cabanillas

Sevilla, 7 mar (EFE).- A sus 95 años, el actor argentino Héctor Alterio está de gira con la obra de teatro ‘Una pequeña historia’, y asegura, en una entrevista con EFE, que sigue recibiendo el cariño del público en cada trabajo, porque “los aplausos, las risas y el silencio me dicen que no lo hago mal”.

La obra llegará al Cartuja Center Cite de Sevilla el próximo 23 de marzo, y él mismo la define como “una forma de expresar situaciones” acordes con su edad, y cree que la mejor forma de definir cómo está funcionando es “la atención que el público presta, así que parece que está bien encaminada”.

Para entender la dimensión de este actor basta recordar que hace 77 años se subió a las tablas de un teatro por primera vez, para interpretar, en 1948, ‘Cómo suicidarse en primavera’, de Alejandro Casona, y ahora, afirma, mantiene las mismas ganas de “entrar en escena”, pero, al mismo tiempo asegura que “las ganas no se pueden medir, pero si hay una medición real es lo que siento con el apoyo del público”.

La obra está escrita y dirigida por Ángela Bacaicoa, su “compañera de vida”, y relata cómo él, en 1974, llegó a España para presentar la película ‘La Tregua’, y ya se quedó en este país a vivir, y, sobre la base de sus “pequeñas historias” cuenta “un viaje de ida y vuelta Buenos Aires–Madrid–Buenos Aires, con “los recuerdos de estos años en la poesía, la música y la emoción”.

“Todo lo relacionado con esta propuesta la escribió mi mujer, y con ella trabajo”, explica el actor, resumiendo un papel complicado, que le da a él todo el protagonismo en el escenario, en un monólogo con matices que van cambiando según van pasando los minutos.

El actor se mueve entre León Felipe, Borges, Catulo Castillo, Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez, acompañado al piano por Juan Esteban Cuacci, y muestra cómo sigue “dispuesto a la lucha, que es mucha”, a la vez que, cuando habla de todo lo que ha vivido, bromea diciendo: “no tengo la culpa de tener 95 años”.

“Con esta edad uno sabe cuáles son sus límites, lo que puede y no puede hacer, y también es verdad que se va clarificando el futuro”, y dice, sobre su “despedida total” que espera “un final rápido, no doloroso, que no me dé ni cuenta, a dormir y sin que duela”, hablando de la muerte con la naturalidad de alguien que sabe que ha tenido una vida, sobre todo, prolífica.

Lo que sí está claro, repasando lo que ha hecho y sigue haciendo en los últimos años, es que sus ganas de trabajar están intactas, y ha alternado las representaciones de la obra con un papel en ‘Su majestad’, la serie de Prime Vídeo protagonizada por Anna Castillo y Ernesto Alterio.

Junto a su hijo, Héctor Alterio protagoniza una escena con un curioso juego de palabras en torno a las decisiones que tienen que tomar los padres con respecto a sus hijos, y recuerda de ese trabajo en concreto que fue “algo fugaz, pero muy divertido, trabajar con él”.

Celebra, además, la “casualidad” de haber participado en una escena “con un guion muy divertido”, en la que tiene que convencer al personaje de Anna Castillo para que no abandone su papel de heredera al trono en pos de sus pretensiones personales.

Una última reflexión en la entrevista para analizar los cambios que está sufriendo Argentina con Javier Milei al frente de la presidencia. Sin entrar en muchos matices, recuerda que no es “fanático” de él, y le lanza una frase directa y concreta, sin entrar en más detalles: “Tiene que hacer las cosas un poco mejor”. EFE

fcs/vg/aam

(foto)