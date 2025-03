Fernández Romo: "Hemos decidido no victimizarnos"

Cartagena, 7 mar (EFE).- El entrenador del Cartagena, Guillermo Fernández Romo, dijo este viernes que su equipo, colista de LaLiga Hypermotion, no debe rendirse.

"Hemos decidido no victimizarnos", señaló el técnico madrileño en la previa del partido que su equipo disputará este domingo en el estadio del Levante, en la trigésima jornada, a la que llega son sólo 15 puntos, a 21 de la zona de permanencia.

Fernández Romo no ocultó que viven días difíciles: "Está siendo una semana dura en todo, porque los chicos no bajan un ápice en ilusión, rigor y disciplina, pero la decepción del resultado afecta (...) Debemos ser responsables y consecuentes sabiendo que hay cosas que no hacemos bien, fortalecer actitudes y compromisos y tener una mejor organización. Ahora hay que tolerar mejor las cosas que suceden en los partidos, que es lo que peor estamos haciendo".

"Estoy decepcionado por los resultados, porque veníamos con expectativas y debemos estar bien en lo individual y superar los déficits que tenemos y no pierdo tiempo más allá del encuentro del domingo", añadió.

El preparador incidió una semana más en "cuidar el escudo" frente a un Levante que aspira a ascender, "un rival muy difícil y exigente".

Se focalizó en el aspecto psicológico casi más que en el deportivo: "La parte mental es la más difícil, pues te sientes muy lejos del objetivo, y en lo futbolístico tratamos de ponerle remedio en el día a día con los entrenamientos, pero necesitamos un resultado positivo y tratamos de encontrar el protagonismo de los jugadores".

Para este compromiso no estará en la convocatoria el lateral izquierdo montenegrino Andrija Vukcevic, que sufre una rotura fibrilar en un recto anterior, y volverá la lista el centrocampista argentino Damián Musto tras haber cumplido dos partidos de sanción.

Los defensas Pedro Alcalá y Jorge Moreno, el mediocampista Luis Muñoz y el delantero uruguayo Gastón Valles siguen de baja por lesión.

EFE

1010051

ij/eg/ism