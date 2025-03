El Teatro Real mejora su calificación energética de la D a la A

Madrid, 6 mar (EFE).- El Teatro Real ha presentado hoy su cubierta solar transitable con más de 2.000 placas fotovoltaicas que cubren 1.500 metros cuadrados y que, junto al resto de medidas de eficiencia aplicadas, ha permitido que el edificio madrileño pase de una calificación energética D a la A.

Las intervenciones, enmarcadas en el 'Plan de transición energética en la Administración General del Estado' y financiadas íntegramente con 5,3 millones de euros de fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), han transformado una construcción de 1850 en un edificio casi cero emisiones sin afectar a su integridad ni a sus valores arquitectónicos de históricos, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Durante la inauguración de la nueva cubierta, la vicepresidenta tercera y responsable del Miteco, Sara Aagesen, ha señalado que este tipo de actuaciones demuestran que "se puede conciliar la preservación de nuestro patrimonio histórico con la descarbonización", especialmente en "un edificio dinámico, activo, vivo" junto al cual pasa "mucha gente todos los días" que podrá comprobar que "tiene muchísimos beneficios".

Esta transformación, que Aagesen ha descrito como "un logro técnico con un valor simbólico único", sirve para trasladar "un mensaje claro de hacia dónde debe ir la sociedad, en un contexto de cambio climático que no da treguas" y, ante el cual, "no podemos alejarnos de la realidad científica, ni asumir el coste social y económico de no actuar", ha añadido.

En el acto también han participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), Miguel Rodrigo, así como el director general del teatro, Ignacio García-Belenguer.

Rodrigo ha destacado la presencia de "2.196 baldosas fotovoltaicas conectadas en la modalidad de autoconsumo individual sin excedentes que cubren 1.500 metros cuadrados y un potencial máximo de 169 kilovatios pico (kWp)", instaladas como pavimento solar transitable con refuerzo estructural y, además, de fabricación española, lo que supone "un estímulo adicional a la cadena de valor renovable nacional".

La optimización energética del Teatro Real comenzó en 2019 e incluye la instalación de un sistema de iluminación eficiente LED, la sustitución de grupos de frío, bombas de calor y grupos motobombas por equipos más eficientes y la optimización de los sistemas de climatización y calidad del aire, entre otras mejoras.

Con estas intervenciones, el Teatro Real ha conseguido un ahorro de energía de 1,5 gigavatios hora/año: el equivalente a dejar de emitir 263 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Este es el primer Bien de Interés Cultural en entrar en el Registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en obtener el Certificado de Ahorro Energético (CAEs), dentro del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, cuyo objetivo es convertir las instituciones públicas en "un ejemplo a seguir en materia de descarbonización y rehabilitación energética". EFE

(foto) (vídeo)