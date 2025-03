Imanol Alguacil considera al Manchester United uno de los favoritos a ganar la Liga Europa

San Sebastián, 5 mar (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha afirmado este miércoles que el Manchester United, su rival del jueves en los octavos de final de la Liga Europa de fútbol, es uno de los favoritos a ganar la competición.

El técnico guipuzcoano aprovechó la rueda de prensa previa para alabar lo que para él es "una gran plantilla, con jugadores top y muchos registros. Tenemos enfrente a uno de los favoritos para ganar la competición y mañana nos obligarán a hacer un auténtico partidazo".

Imanol no comparte las opiniones negativas en torno al mal momento del conjunto inglés y valoró que, si bien "es cierto que no ha tenido buenos resultados en Liga, en Europa no han perdido aún".

A su juicio, el Manchester cuenta con menos victorias en la Premier de las que han merecido, ya que exhibe un juego "con muchos registros, a nivel ofensivo como defensivo".

El técnico dijo que el nuevo entrenador del United, el portugués Rúben Armorin, está introduciendo novedades y, por ahora, "le está costando algo más sacar los resultados en la liga", pero el equipo "hace muchas cosas bien", por lo que la Real tendrá que completar un "auténtico partidazo" para poder competir.

"Es uno de los grandes de Europa y lo ha demostrado en la primera fase, porque no ha perdido ni un partido", abundó.

Por este motivo, ha opinado que "si alguien da favorito a la Real no sabe nada de fútbol".

Alguacil ha llamado al equipo y a la afición a disfrutar de esta eliminatoria, un mensaje que ha subrayado arrancándose a cantar en la sala de prensa por segunda vez esta temporada.

Sobre los jugadores que se encuentran 'entre algodones', como Martín Zubimendi, Alguacil admitió que "hay varias dudas", y confirmó que hasta este jueves no se sabrá quiénes pueden jugar de titular, "incluso hasta después del calentamiento".

También compareció el defensa central Igor Zubeldia, que destacó que "hay que disfrutar del momento", aunque dejó claro que este jueves saltarán al campo "como si fuese una final".

Una eliminatoria que, ni mucho menos, se resolverá en los primeros 90 minutos de la eliminatoria, algo de lo que fue muy consciente el defensa txuri urdin: "Mañana saldremos a ganar el partido sabiendo que hay partido de vuelta en una semana" en Old Trafford.

Enfrente aguarda un viejo conocido, el Manchester United, y llegan al choque tras haber superado una eliminatoria europea, algo nunca antes logrado con Imanol Alguacil a los mandos del equipo. Le restó importancia Zubeldia y recordó saber "lo que es ganar al Manchester United". "Miedo no tenemos, pero todo el respeto del mundo sí", añadió. EFE

