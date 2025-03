Fernández Díaz niega la existencia de una operación Cataluña para dañar al procés

Madrid, 5 mar (EFE).- El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha negado rotundamente que "políticamente" y desde su departamento se orquestara una operación para acabar con el independentismo catalán, y ha calificado de "invento" esta supuesta actuación que presuntamente llevó a cabo la llamada policía patriótica.

No obstante, no ha descartado que "se cometieran algunas actuaciones ilegales" por parte de "algunas personas" sin el paraguas del Ministerio ni del Gobierno, y ha instado a que, de comprobarse, sean investigadas para depurar responsabilidades.

Fernández Díaz, que fue ministro del Interior entre 2011 y 2016, ha comparecido en la comisión de investigación que indaga sobre estas presuntas maniobras para atacar al independentismo durante tres horas y media, las mismas que ha empleado antes que él el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En su tercera comparecencia ante una comisión sobre las presuntas prácticas de la llamada policía patriótica -asistió en 2017 y 2021-, el exministro ha acudido al Congreso junto a su abogado, pues está procesado y se enfrenta a 15 años de prisión en la causa judicial de la operación Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Respecto a la operación Cataluña, el exministro ha aseverado que "jamás existió, jamás", es un "invento".

De hecho, nunca escuchó a nadie hablar de ella en el Ministerio hasta que su director de comunicación de vuelta de un consejo de ministros europeo le enseñó un teletipo en el que el excomisario José Villarejo citaba esa supuesta operación en una comparecencia judicial.

"Que se pudieron haber producido por algunas personas actuaciones ilegales, pues es muy posible", ha deslizado el exministro antes de reiterar que no hubo ninguna operación política "para cargarse al separatismo" y desde la idea de que "el fin justifica los medios". "No la hubo, en absoluto y lo niego rotundamente".

Fernández Díaz ha negado insistentemente haber despachado alguna vez con Villarejo, al que ha saludado dos veces en cinco años, y contra el que ha vuelto a arremeter "por sus grabaciones, pregrabaciones y postgrabaciones".

De todos modos, ha recordado que fue el PSOE quien condecoró al excomisario con una medalla pensionada y que él fue "el décimo y último ministro del Interior que ha tenido a sus órdenes a Villarejo", quien, vestido de paisano, se presentó a Fernández Díaz en un acto institucional de la Policía.

El diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, se ha interesado por una grabación aparecida recientemente de una supuesta conversación con Villarejo y otras personas en la que supuestamente se orquesta la operación Cataluña.

Fernández Díaz ha insinuado que estaba manipulada, porque en ella se aprecia que los interlocutores se encontraban en distintos lugares, y ha dicho que "no hace falta la Inteligencia Artificial para saber las maravillas que se pueden hacer en un audio".

El supuesto espionaje a 69 diputados de Podemos ha vuelto a centrar la intervención de su líder, Ione Belarra, a quien Fernández Díaz ha asegurado que nunca tuvo ningún interés en espiarles. "Estoy contestando la verdad", ha aseverado.

"Si alguien cree que el ministro del Interior conoce las cuestiones operativas en una estructura de más de 150.000 personas entre policías y guardias civiles...", ha añadido el exministro antes de reiterar que si algún policía espió debe responder por ello y que si hubiera sabido de estas prácticas habría preguntado si era legal y cuál era el motivo para llevarlas a cabo.

Como experto en apariciones marianas -ha escrito un libro sobre ellas como aficionado a la historia de la Teología- Belarra le ha preguntado si consideraba una aparición mariana el M.Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas.

"No hace falta ser doctor en ciencias políticas", ha respondido entre risas, para traducirlo como Mariano Rajoy, pero no ha querido pronunciarse más sobre este asunto. Simplemente ha ironizado con que no había ninguna aparición mariana en la que saliera M.Rajoy.

Uno de los momentos más incómodos de la comparecencia ha sido durante las preguntas de la diputada de Sumar Aina Vidal, quien ha recordado al exministro que "la historia no absuelve a los conspiradores" y al que ha augurado que será recordado pro haber resucitado los momentos más macabros de la historia de la democracia.

Vidal ha aludido al pasado del exministro y a sus creencias religiosas, lo que ha irritado a Fernández Díaz, que ha pedido respeto por ellas y ha asegurado que no se avergonzaba de todo lo que hizo en el Ministerio del Interior, a la vez que ha recalcado que Rajoy jamás le dio una orden que fuera ilegal.

Otro de los momentos más tensos ha sido durante la intervención del diputado del PSOE, Manuel Arribas, quien le llegado a espetar: "este marrón se lo va a comer usted solo y lo sabe", porque a juicio del parlamentario el PP le ha dejado solo. EFE

