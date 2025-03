CyL lamenta que Sánchez "trocee competencias exclusivas del Estado" como migración por el "chantaje independentista"

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trocee" competencias "exclusivas" del Estado como es la política migratoria y el control de fronteras y ceder "al chantaje permanente del independentismo".

En una entrevista a Europa Press, la 'número dos' de la Administración autonómica considera que la delegación de competencias en inmigración a Cataluña acordada por PSOE y Junts supone "la cesión permanente del Gobierno de España al chantaje independentista, con nocturnidad y alevosía".

Para Blanco Llamas, la inmigración tiene que ser "política de Estado" con un control de fronteras "efectivo" en el que debe "involucrarse más a la Unión Europea". "Tienen que aplicarse medidas en origen, tiene que haber recursos suficientes y es necesario un gran pacto de Estado en materia de inmigración. Frente a eso, el Gobierno lo que hace es nuevamente, igual que con la financiación autonómica, igual que con la quita, igual que hizo con la amnistía, ceder ante sus socios independentistas para seguir en el gobierno. No es lógico, no es normal, se me acaban los calificativos", ha argumentado.

La dirigente autonómica confía en que "no salga adelante" y de hacerlo, advierte de que Castilla y León tomará "las medidas necesarias, tanto legislativas como ejecutivas en su caso".

Durante el análisis que ha hecho del pacto entre PSOE y Junts, Blanco ha lamentado que se traspasen "líneas rojas" hasta el punto de "equiparar a alguien que no ha nacido en Cataluña con los inmigrantes". "El hacerte sentir extranjero en tu país, eso es algo que no se puede permitir. Son líneas rojas que el Partido Socialista, que el Gobierno de Sánchez está cruzando", ha continuado.

La vicepresidenta y consejera subraya que Castilla y León es tierra "solidaria" y que cuando llegan migrantes a la Comunidad, "independientemente de donde procedan", se les "acoge y atiende en las mejores condiciones posibles", garantizando siempre su "dignidad".

"No se entiende que una competencia que es exclusiva del Estado, que es el control de fronteras, que es la política migratoria, que se trocee a una determinada comunidad, a un determinado partido político. Porque esto es algo que han pactado dos partidos políticos, que además están en las antípodas como son el Partido Socialista y Junts. Que se le dé una parte de esa competencia estatal, la posibilidad del control de fronteras, la posibilidad de expulsar a las personas de su territorio en función de los criterios que determinen no es normal. Es una cesión más a los chantajes permanentes", ha zanjado.