Compromís enmienda la ley de reconstrucción de la dana para "no repetir los mismos errores urbanísticos"

Compromís ha presentado sus enmiendas al proyecto de ley del Consell de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción de los daños causados por la dana, con el objetivo de garantizar que "la reconstrucción no se limite a la simple reposición de lo que se ha perdido, sino que se fundamente en un nuevo modelo de ordenación del territorio más resiliente, sostenible y adaptado a los nuevos retos climáticos".

"La tragedia de la dana, que causó 227 víctimas mortales y daños materiales sin precedentes, ha puesto de manifiesto la urgencia de repensar como construimos y ocupamos nuestro territorio. No podemos permitirnos repetir los errores del pasado, como la urbanización descontrolada en zonas de alto riesgo de inundación o la destrucción de sistemas naturales de drenaje en los que la nueva normativa impulsada por el PP persiste. Este es el momento de actuar con responsabilidad y visión de futuro", manifiesta la diputada Paula Espinosa.

En sus enmiendas, Compromís propone cambiar el título de la ley, que pasaría a denominarse "proyecto de ley de medidas urbanísticas urgentes para la recuperación de las actividades sociales y económicas después de los daños producidos por la dana", con la intención de "reflejar que las medidas no solo tienen que facilitar la reconstrucción, sino también garantizar la recuperación de las actividades sociales y económicas".

También plantea que los planes especiales urbanísticos de recuperación no se limiten a la reconstrucción, sino que promuevan la reubicación de edificaciones en zonas seguras, la creación de corredores verdes de canalización del agua, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y, donde sea necesario, las adecuaciones de las infraestructuras hidráulicas.

Entre las enmiendas destacan las propuestas que favorecen la reubicación en áreas seguras y la suspensión de las licencias de obra en zonas de alto riesgo de inundación. Además, apuesta por reforzar el compromiso con la vivienda pública en régimen de alquiler como alternativa para los afectados.

OBLIGAR A ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO CLIMÁTICO

Se contempla la inclusión de un nuevo artículo que obliga, en los municipios afectados por la dana, a elaborar estudios sobre los impactos del cambio climático y a proponer medidas de resiliencia, especialmente frente al riesgo de inundaciones, sequías y aumento de temperaturas.

Otras de sus propuestas son medidas para promover una movilidad sostenible en el ámbito de actuación integrada con la movilidad del área metropolitana, así como establecer mejoras de seguridad en la edificación como conectar las plantas bajas con plantas superiores por itinerarios internos, promover la construcción de garajes en altura o dejar libre de uso algunas de las plantas bajas.

"La dana ha sido un trágico recordatorio de la vulnerabilidad de nuestro territorio ante los fenómenos meteorológicos extremos. No podemos seguir construyendo cómo si no pasara nada. Tenemos que aprender de esta tragedia y repensar el urbanismo desde la base. Esto implica dejar de ocupar zonas inundables, recuperar los sistemas naturales de drenaje y promover un modelo de ciudad más sostenible, hay que recuperar los espacios naturales que antes servían como amortiguadores ante las inundaciones. Esto no es solo una cuestión de seguridad, sino también de justicia ambiental y social. No podemos permitir que las futuras generaciones hereden un territorio todavía más vulnerable a los efectos del cambio climático", concluye la diputada de Compromís.