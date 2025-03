CC acusa al PSOE de "pasividad" ante el "drama" migratorio y humanitario que vive Canarias

El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, ha acusado este miércoles al PSOE de "pasividad" ante el "drama" migratorio y humanitario que vive Canarias, mientras muestra su "asombro" por el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts para transferirles las competencias en materia migratoria.

Toledo subrayó que, tras "18 meses, las cosas no avanzan", puntualizando que "todo" lo que se ha avanzado hasta ahora es porque el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "le ha hecho la tarea al Gobierno del Estado", ya que matizó que se ha reunido con el vicepresidente de la Comisión Europea, con el Rey de España, con el Papa o con todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, añadió en declaraciones a los periodistas, que propuso la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y promovió una aprobación de un decreto extraordinario para el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados. "Todos los avances se han dado porque Canarias los ha impulsado; en cambio, vemos como la voluntad política ha estado presente con otros territorios", lamentó.

Toledo admitió que tienen "ciertas dudas" sobre la legalidad de esos acuerdos, al tiempo que afirmó que tienen la seguridad jurídica de que el Tribunal Constitucional "tiene una asistencia" para decirle al "Poder Ejecutivo, en este caso al Gobierno del Estado, que tiene que ayudar a Canarias", al igual agregó que tienen un informe de la Abogacía del Estado o que el artículo 2 de la Constitución Española habla de solidaridad, "solidaridad que no se está dando".

"Es la primera vez en la historia democrática que el Estado abandona un territorio en emergencia", apostilló para agregar que "no" se debe normalizar la situación que vive Canarias, así como el que en el año 2024 murieron 9.700 personas intentando alcanzar las costas de las islas o los más de 46.000 migrantes llegados al archipiélago, donde se está tutelando a 5.800 menores migrantes no acompañados en los centros.

SITUACIÓN "CRÍTICA"

El secretario nacional de Organización de CC subrayó que la situación de Canarias "es crítica", sin embargo el Gobierno central en lugar de dar "apoyo y resolver este problema, llevar el decreto ya para aprobar", le acusó de tener "la voluntad política de ayudar a otros territorios y a Canarias no".

En relación con ello, apuntó que "seguramente sea porque Canarias solamente tiene una diputada y no" siete como otros territorios pero, matizó, "es evidente que ha habido falta de trabajo y una reflexión última".

Asimismo reprochó al presidente de la Comisión Interministerial, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que tendrá que definir "cuál ha sido su papel en todo este tiempo" porque, incidió, en que los avances que se han producido los ha impulsado Canarias, ya que dijo desconocer cuáles han sido los "logros" conseguido por el ministro canario en este ámbito.

En este sentido, también reprochó al PSOE en Canarias que en lugar de defender los intereses del archipiélago, "se ponen de lado de los relatos que desde Madrid les mandan para que ellos los verbalicen".

Toledo apuntó que ahora se centran en el próximo día 10 de marzo, cuando hay una reunión entre Clavijo y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para definir "de una vez por todas" en qué estado se encuentra el decreto extraordinario para derivar a los menores migrantes no acompañados. A partir de ahí, dijo, tendrán que adoptar distintas decisiones.

Sobre la posibilidad de si Canarias se plantea solicitar una delegación de competencias en materia de migración equivalente a la de Cataluña, Toledo apuntó que se trata de un "escenario ficticio" porque no se ha debatido el proyecto de ley en el Congreso y "no" se sabe si saldrá adelante, que de ser así expuso que "todas" las comunidades autónomas tienen sus estatutos.

"A nosotros lo que nos interesa es la situación de Alegranza hacia abajo, y la situación de Alegranza hacia abajo es una situación dramática, con más de 46.000 personas que han llegado en solo un año, con más de 9.000 fallecidos, con los centros saturados con 5.800 menores migrantes no acompañados. Y es una cuestión donde tenemos que poner todas las energías para resolverla, y para resolverla cuanto antes", dijo.

Para añadir que lo que han visto hasta ahora "es que hay voluntad política para resolver la situación de ciertos territorios" pero la de Canarias "no, y eso es lo que no puede ser", ya que lo que vive el archipiélago es un "drama humanitario" que tiene que estar "por encima de la política".

De todos modos, David Toledo "no" quiso entrar a valorar "si es una delegación o es una transferencia".

LANZAROTE

Por otro lado, al ser preguntado si plantean alguna solución para cuando Lanzarote se ve con todos los recursos sobresaturados, apuntó que la primera fue modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería pero "no salió adelante" porque el PSOE "en ese momento no hizo sus deberes".

"Es más, les dijimos, déjenla sobre la mesa porque los grupos políticos van a votar en contra y ellos querían, por puro tacticismo político, retratar que el PP votase en contra, pero no votó solamente en contra el PP, Junts también votó en contra. Eso no quieren manifestarlo porque Junts forma parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez", señaló.

Tras esto, añadió, se propuso un decreto extraordinario que "simplemente es para aliviar" la situación con una derivación de 4.000 menores migrantes no acompañados en Canarias y 400 en Ceuta. Toledo dijo tener "la esperanza, la energía y la voluntad" de que esto salga adelante aunque admite que "no hay voluntad política, que no" tienen interlocutores de los que puedan fiarse "del todo porque hoy te dicen una cosa, esa cosa tarda un mes en resolverla".

Aún así, resaltó, que en Canarias "no" se puede "tirar la toalla" con esta situación, es una cuestión en la que la "sociedad civil organizada, la sociedad civil a título individual tiene que presionar" porque esto "solo se va a resolver con diálogo, con consenso y con voluntad política", lo que reiteró "no" ha habido "hasta la fecha".