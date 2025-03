El presidente del Lleida asegura que no permitirá "faltas de actitud" en la plantilla

Lleida, 4 mar (EFE).- El presidente del Hiopos Lleida, Albert Aliaga, compareció este martes ante los medios de comunicación después de que su equipo cayera por 97-84 frente al Leyma Coruña, colista de la Liga Endesa, y se quedara con una victoria de margen sobre la zona de descenso.

El máximo dirigente de la entidad desveló que le ha dado un toque de atención a la plantilla, a la que ha pedido "más implicación". También señaló que el "esfuerzo es innegociable" y que no permitirán "más la falta de actitud".

"Me comprometo públicamente, y se lo he dicho a la plantilla, a que si conviene tomar cualquier decisión no será con palabras, se tomarán acciones", afirmó.

En cuanto a la situación con el entorno del conjunto leridano, Aliaga resaltó que la única manera de que todo acabe bien es "estar unidos". "En algunos ámbitos parece que el club no está trabajando" para traer refuerzos en la zona interior y "aquí no paramos de trabajar", subrayó.

"Nosotros estamos abiertos al mercado, pero lo más importante es que los que estamos aquí creamos en el proyecto. Las figuras del técnico, Gerard Encuentra, y el director deportivo, Joaquín Prado, no son negociables y estarán aquí hasta el 30 de junio. Pase lo que pase, la junta seguirá hasta el último día y el equipo que está trabajando para que la plantilla llegue a buen puerto, también seguirá", agregó.

Aliaga también apuntó que el club "debe ser consciente de donde está" y, tras elogiar a la afición, pidió "tranquilidad" al entorno porque esta situación de nerviosismo "se transmite a la plantilla".

Respecto a la llegada de un posible refuerzo en el juego interior, Aliaga destacó que intentarán "traer a alguien hasta el final". "Pero solo en el caso de que nos mejore lo que ya tenemos", apostilló, y también pidió realismo. "Debemos ser conscientes de quién somos ahora mismo, dónde estamos, el presupuesto que estamos moviendo y de dónde venimos", argumentó.

"A lo largo de la temporada hemos ido haciendo, es una manera de trabajar que, bien o mal, nos ha llevado hasta aquí. De cincos hemos tenido a Derek Cooke, Hamilton y Goodwin, por lo tanto, lo hemos intentado. Pero mirad como está el mercado de cuatros y cincos y como está la competición", recordó.

Por último, Aliaga habló del presupuesto del club y aseguró que "es un presupuesto vivo" y que "ha ido creciendo" gracias a "las empresas y a los aficionados de Lleida que se están implicando". EFE

