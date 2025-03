El Gobierno catalán creará un grupo de trabajo para abordar la delegación de competencias en inmigración

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado este martes que, tras el registro de la proposición de ley de PSOE y Junts, el Govern ha decidido crear un grupo de trabajo para abordar la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya.

"El presidente de la Generalitat ha pedido y, como Consell Executiu hemos acordado, que la Conselleria de Derechos Sociales lidere la constitución de un grupo de trabajo transversal liderado por diferentes departamentos implicados, como podrían ser el de Interior o Presidencia, para abordar con toda garantía esta delegación de competencias cuando así sea vigente", ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

Ha detallado que el encargo ha sido del presidente, que a parte de estas tres conselleries podrán incorporarse otros miembros del Govern, y que deberá estudiar el despliegue de la delegación de competencias, el modelo a aplicar en los Centros de internamiento de extranjeros (CIE), y los "recursos adicionales que han de acompañar este traspaso".

"El grupo de trabajo debe realizar el análisis de esta asunción de competencias. Qué implica, qué debemos poner a punto, qué recursos más allá de los Mossos d'Esquadra debemos poner a disposición, qué debemos ajustar cuando estas competencias estén vigentes y haya finalizado la tramitación y tengamos el documento final y qué implica", ha expresado.

Paneque ha trasladado la vocación integradora de Catalunya, ha asegurado que "el país y el Govern están preparados" para la asunción de las competencias, y ha expresado que están preparados para --textualmente-- no solo asumirlas, sino para desplegarlas, siempre con el máximo rigor y lealtad institucional.

1.800 MOSSOS MÁS

Preguntada por si la ampliación de 1.800 agentes de los Mossos d'Esquadra más contenido en el acuerdo a los 25.000 acordados entre Gobierno y Generalitat requerirá de nuevos acuerdos de la Comisión bilateral, ha dicho que el acuerdo ya contempla la ampliación de recursos para que pueda ser efectivo el despliegue de las competencias.

"Es un incremento adicional al que estaba previsto por las competencias que teníamos hasta ahora. Nuevas competencias, nuevos recursos y, por tanto, efectivamente, requerirá de una nueva ampliación y de un nuevo acuerdo, que no me pregunten la fecha porque les deberé decir que todavía no está cerrada. Pero requerirá de un nuevo acuerdo de ampliación", ha sostenido.

Sobre una posible fecha para la concreción de la asunción de las competencias, ha dicho que es prematuro hablar de calendarios: "Ya saben que yo soy poco amiga de poner fechas. Además, no depende ni del propio Govern ni de una tramitación en el Parlament", ha valorado, por lo que ha dicho que el papel del ejecutivo es estar preparado.

NUEVOS ACUERDOS

En respuesta a si el acuerdo de este martes acerca la posibilidad a un encuentro entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, o futuros acuerdos, ha pedido ir "paso a paso, acuerdo a acuerdo".

"Cada acuerdo es cada acuerdo y cada negociación es cada negociación y, por tanto, nada abre la puerta a nada más que a finalizar una negociación", ha dicho, a la vez que, preguntada por si Illa ha contactado a Puigdemont durante estas negociaciones, ha respondido que no hay ninguna novedad respecto a ningún encuentro ni conversación entre ambos.