Cybertix integra a Zerolynx y se erige como referente de servicios automatizados de ciberseguridad en PYMEs

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Con esta operación, el Grupo Cybertix refuerza su portfolio de ciberseguridad con nuevas verticales de servicios especializados como Offensive Security o Forensics, lo que complementará su ya de por sí exitoso modelo de protección digital apoyado en IA que automatiza y democratiza la ciberseguridad de manera óptima y competitiva

Cybertix Simulation Technologies, grupo vasco experto en ciberseguridad, ha integrado en sus filas a Zerolynx, compañía con sede en Madrid y especializada en protección digital a través de sus servicios especializados de consultoría de ciberseguridad. El objetivo de la operación les consolida como el proveedor de servicios y soluciones de ciberseguridad referente para PYMEs y refuerza su solución de ciberdefensa, basada en la IA, que automatiza y democratiza la ciberseguridad de manera óptima y competitiva.

Asimismo, el acuerdo fortalece la confianza que tiene la Alta Dirección de las grandes empresas en Cybertix y proyecta su alcance nacional e internacional. RootedCON 2025, el mayor congreso de ciberseguridad de España que tendrá lugar esta semana en Madrid (6-8 de marzo), será el primer acto en el que ambas compañías harán de forma conjunta su puesta de largo.

La incorporación de Zerolynx marca un nuevo hito en la estrategia de crecimiento y expansión de la firma con sede en San Sebastián (Gipuzkoa). "Esta adquisición reforzará las líneas clave donde Cybertix está consolidando su mercado: simplificación, automatización del conocimiento y los servicios, y mejora continua en los procesos de simulación de ataques, detección y prevención de incidentes", ha subrayado el presidente ejecutivo de Cybertix, Xabier Mitxelena.

"Gracias a este salto cuantitativo y cualitativo, la compañía contará con más de 60 profesionales expertos en el ámbito de la protección digital y verá reforzadas sus líneas de Training & Awareness, Servicios All in One y Ciberseguridad Industrial, con las actividades de Cyber Intelligence, Red Teaming, Threat Hunting, Advance Attack Simulation, GRC y Forensics", ha precisado el CEO de Cybertix, Lorenzo Díaz de Apodaca.

Esta visión es compartida por el director ejecutivo de Zerolynx, Juan Antonio Calles, quien ha explicado que los proyectos de las dos empresas son 100% compatibles y complementarios. "Queremos ampliar horizontes, llevando la ciberseguridad a nuevos segmentos del mercado a los que todavía no éramos capaces de llegar, manteniendo los valores y esa impronta que siempre ha caracterizado a un proyecto con un alma tan diferente como el de Zerolynx", ha señalado Calles.

A este respecto, el auge de la IA en el ámbito de la ciberseguridad ha contribuido a la generación de esta sinergia para el crecimiento empresarial conjunto. A partir de ahora, esta unión, ratificada de manera oficial tras su rúbrica el pasado viernes 28 de febrero, cobra más sentido y protagonismo, permitiendo mejorar la protección del tejido empresarial, principalmente del entorno PYME, detectando amenazas de manera más eficiente, automatizando aquellas tareas rutinarias, así como previniendo y respondiendo a todas las amenazas cibernéticas.

Captación de fondos

La integración de Zerolynx se produce meses después de la protagonizada con otra compañía de referencia en el sector como Osane Consulting, tras liderar con éxito en noviembre de 2024 una importante operación financiera que supuso la captación de un millón de euros. Dicha operación, que estuvo coordinada por la Sociedad Capital Riesgo Easo Ventures, cuenta también con la participación de Itzarri EPSV.

Contacto

Nombre contacto: Andrés Goñi

Descripción contacto: Cybertix Comunicación

Teléfono de contacto: 649588236

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1261343/20250304_Cybertix_Zerolynx_NDP.JPG

Pie de foto: J. A. Calles, D. González; X. Mitxelena; L. R. Apodaca

Autor: Cybertix

Archivos

https://static.comunicae.com/files/notas/2025/03/1261343/20250304_NOTA_DE_PRENSA_Cybertix_y_Zerolynx_DEF.pdf"

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.