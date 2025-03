Cientos de galeristas, montadores e iluminadores se afanan por ultimar los stands de ARCO

Madrid, 4 mar (EFE).- Cientos de galeristas, artistas, montadores e iluminadores trabajan este miércoles contra reloj para tener ultimados los stands de las 214 galerías de artes españolas e internacionales que integran la 44 edición de la feria de arte contemporáneo ARCO, que comienza este miércoles.

Durante toda la tarde, el trajín ha sido constante en los pabellones 7 y 9 de Ifema, con decenas de elevadores cargados con cajas de cuadros y esculturas circulando a toda velocidad, montadores con enormes escaleras para ajustar las obras colgantes y las luces de los stands donde los galeristas se afanaban por realzar las obras de sus artistas.

Entre ellos, Leandro Navarro, director de la galería homónima, que daba instrucciones a los técnicos para iluminar sus dos obras estrella y las más caras de la feria: una de Joan Miró, ‘Cabeza con tres pelos frente a la luna’, de 1,6 millones de euros, y un pequeño bodegón de Juan Gris, ‘Pipa y paquete de tabaco de Juan Gris’.

Paseando por ARCO también se puede ver una cortina de aluminio negro sobre la que está impreso el número 7.291 en recuerdo de las personas que murieron en las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia, obra de Ramón Mateos, en la galería Freijo, o unos robots intentando encender un fuego, obra de Stine Deja, un artista de Copenhague que expone en la Galería Florit/Florit, de Madrid.

Mientras, el galerista Guillermo de Osma, colocaba con delicadeza una 'lurra', escultura de barro, de Chillida, mientras cuestionaba las ayudas anunciadas por el Gobierno. “Que no nos ayuden con subvenciones, lo que queremos es que no nos pongan tantas trabas a todo, en especial el IVA, y que la Administración sea más sensible a la necesidades del sector”.

En una feria en la que prima la pintura, también cabe destacar la creciente presencia de obras textiles, mayoritariamente realizadas por mujeres artistas, como la alicantina Nuria Fusler, que presenta una escultura realizada con tubo y cortinas de un antiguo edificio de la Stasi en Berlín, en la Galería Juan Silió. EFE

