Mari Boya: “En cinco años me veo en la Fórmula 1”

Óscar Maya Belchí

Madrid, 3 mar (EFE).- José María Navalón Boya, conocido como Mari Boya (Lés, Lleida, 2004), tiene claro sus objetivos a corto y medio plazo. El primero, “ganar el campeonato” de Fórmula 3. El segundo, estar en Fórmula 1, donde ve “posible” competir en los próximos cinco años. El piloto español visitó EFE después de unos test de pretemporada esperanzadores y dos semanas antes de que arranque el campeonato en Australia.

“Estoy muy contento con los test. Las expectativas son altas y después de los test estoy más relajado”, asegura a EFE un Mari Boya que incide en la importancia de haber comenzado a trabajar el aspecto mental para crecer como piloto de cara a una temporada en la que se ve campeón.

Pregunta: ¿Qué tal fueron los test de pretemporada?

Respuesta: La verdad que estoy muy contento con los test. Íbamos con un poco de dudas porque era un coche nuevo y las expectativas de este año son altas, así que después de estos test estoy algo más relajado. Sabemos que tenemos una buena base y con muchísimas ganas de empezar esta temporada.

P: Nuevo coche y solo tres días de test, ¿no se le queda corto?

R: Nos sabe a poco a todos. Pero todo el plan de ‘testing’, que era lo importante, lo hemos hecho. Hemos probado las cosas que teníamos pensado hacer. El último día nos llovió y tuvimos que cambiar algo del plan, pero avanzamos en mojado. El balance es positivo. Llegamos preparados para Australia.

P: ¿Tantas diferencias hay en el nuevo coche?

R: Parece una tontería, pero nos han cambiado el neumático, es más grande. Al final, el neumático es el único contacto que tenemos con la superficie y es el cambio más grande que he notado yo. Y para Australia estamos trabajando en encontrar el máximo rendimiento para sacar décimas. Hay mucho que seguir investigando y los neumáticos pueden ser un factor que cambie mucho el campeonato.

P: ¿Cuál es tu plan de aquí a Australia en dos semanas?

R: Antes de irme a Australia volveré a la sede de Campos Racing para preparar el fin de semana en el simulador y seguir rodando. Sé los puntos en los que tenemos que trabajar como equipo para mejorar el coche. Está todo muy verde para todos porque solo hemos rodado dos días en seco, pero las primeras sensaciones son muy positivas y tenemos bastante ganado porque tenemos una buena base, aunque nunca sabes lo que prueban los otros equipos.

P: Se estrena con el nuevo coche en Australia. Habla de décimas, de sensaciones… ¿qué sensaciones le transmite este circuito? ¿Le gusta?

R: Es un circuito que me gusta. Si que es verdad que si me preguntas un circuito que no me guste no sabría qué contestarte, pero este en particular me gusta mucho. Y con muchísimas ganas de ir, adaptarme al viaje, como todos, y creo que este año puede ser un buen año para nosotros.

P: Se le ve que está fuerte y que tiene una gran preparación física. En F1 siempre está controlado el tema del peso de los pilotos y monoplazas. ¿Cuán importante es para usted la preparación física?

R: En F3 es un factor para el piloto. Me gusta tener el control del coche lo máximo posible, pero estoy limitado por el peso al ser un piloto alto por eso intento cuidarme con alimentación y deportes de cardio.

P: ¿Y la mental? Cada vez se usa más la figura del psicólogo deportivo…

R: Es uno de los factores que más he trabajado durante la pretemporada. Hay cosas que se dejan pasar y que no se les presta la atención que uno debería. La velocidad está, sabemos que el equipo está trabajando muy fuerte y en una clasificación de F3 en la que todo se decide a una vuelta el hecho de estar bien mentalmente marca la diferencia y es en lo que más me tocaba trabajar para llegar preparado.

P: ¿Es esa parte mental su mayor aspecto a mejorar respecto a la pasada temporada?

R: Ese ha sido el gran cambio para esta temporada. Darse cuenta uno mismo de un problema es lo que te hace mejorar. Soy supercompetitivo y cualquier cosa que esté en mi mano voy a dar el máximo por cambiarla. Y, ya te digo, no diría que he trabajado como nunca porque siempre trabajo mucho físicamente, pero en el aspecto mental es la primera vez que lo estoy trabajando tanto.

P: Transmite buenas sensaciones antes de arrancar la temporada. ¿Qué objetivos se marca?

R: Sí… En los test hemos estado delante, tengo experiencia en la categoría y confío plenamente en el equipo. Si no te dijera ganar el campeonato, te mentiría.

P: ¿Alguna apuesta por cumplir si lo consigue?

R: De momento no, pero saldrá alguna. Son temas ‘turbios’ (ríe), pero estaría abierto a cualquier cosa. Sería algo superbonito e inolvidable.

P: La última. Pensando a futuro. ¿Dónde se ve en cinco años?

R: Espero verme en el Fórmula 1 y estoy trabajando todo lo posible para que se haga realidad. Y sigo pensando que es posible. EFE

(FOTO) (VÍDEO)