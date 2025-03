Los sindicatos piden documentación financiera para poder negociar el ERE de Marie Claire

Castellón, 3 mar (EFECOM).- Los sindicatos en Marie Claire han reclamado a For Men documentación financiera para poder iniciar la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de la plantilla tras revertirse el contrato de adquisición de los activos de la firma de Castellón al no cumplir con sus obligaciones contractuales.

En una reunión celebrada este lunes "por cortesía", los sindicatos han pedido disponer de toda la documentación para poder analizar cómo se ha llegado a la situación actual, en concreto la información financiera de la empresa, según han informado a EFE fuentes de UGT.

Los abogados de For Men han señalado que se trata de información sensible y que por eso iban a trasladar la petición, y los sindicatos han advertido de que sin ella no iniciarán el periodo de consultas del ERE y que están dispuestos a pedirla judicialmente si fuera necesario.

El pasado 17 de febrero, For Men, empresa que adquirió la firma en concurso de acreedores, anunció el cierre de la productora textil con sede en Vilafranca del Cid (Castellón) y el despido de toda la plantilla.

La nueva propietaria procedió a resolver el contrato de adquisición de la unidad productiva de Marie Claire y esgrimió como causa el mantenimiento del embargo de las cuentas corrientes a petición del administrador concursal de la firma.

El administrador concursal ha comunicado que por parte de For Men "se ha exonerado a la totalidad de los trabajadores integrantes de la plantilla de la obligación de prestar servicios desde el pasado 28 de febrero, por lo que ningún trabajador debe acudir al centro de trabajo de aquí en adelante".

En la práctica, hoy es el primer día en que los trabajadores no acuden al centro de trabajo puesto que su jornada semanal se desarrolla de lunes a jueves.